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駐美代表俞大㵢被爆亂花公帑 卓榮泰指示外交部查明

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供。
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供。

鏡週刊報導，駐美代表俞大㵢爆出巧立名目亂花公帑，還以副總統蕭美琴名義亂報帳，並放任太太對館員頤指氣使。行政院長卓榮泰今強調，行政院非常注意外館人員的管理，他會請外交部去做事實了解，有任何違法狀況即時處理，儘速向社會大眾說明，「我們的高標準一定要讓大家知道。」

鏡週刊報導，有「演喉嚨」投訴，接任蕭美琴出任駐美代表的俞大㵢，上任後執意購買近400萬元的豪車，還花200多萬元買床、地毯、沙發、咖啡機，讓自己跟太太享受，甚至連衛生紙、牙膏等消耗品，也以接待賓客的理由報帳，上任半年，光官邸就花了800萬元。

報導指出，更扯的是，俞還以蕭美琴的名義，採購高檔用品，卻向外賓抱怨蕭的私人物品占用臥室，連他的妻兒也被控違規使用公務資源、對同仁頤指氣使，爭議連環爆。

俞大㵢 蕭美琴 行政院

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