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駁不挺打詐 人事總處：107年起增千員額支持檢察機關

中央社／ 台北25日電

檢察官改革團體劍青檢改昨天批評行政院人事行政總處，未曾對打詐提供具體協助。人事總處今天說，民國107年迄今，已核增檢察機關1000人，且為執行打擊詐欺業務，112年起也同意檢察機關進用檢察官助理250人。

立法院昨天審查檢察官助理法制化相關修法，人事總處書面報告指出，鑒於約用檢察官助理112年10月始陸續進用，運用效益待觀察，建請實際運作1年後再評估是否法制化。劍青檢改則透過聲明質疑人事總處不食人間煙火、不曾為打詐提供具體協助。

人事總處今天透過新聞稿說，一向支持檢察機關偵查業務所需員額，近年為因應檢察機關推動司法改革及因應刑事案件新收件數成長，107年迄今，行政院在中央機關員額總數減少情形下，仍核增檢察機關1000人；另為執行打擊詐欺業務，112年起已同意檢察機關進用檢察官助理250人。

人事總處說，法務部於獲增1000名員額後，分配在檢察官及檢察事務官分別為97人及329人，占獲增員額僅9.7%及32.9%，未達半數；且據了解，目前還有缺額600人尚未補實，因此現階段仍建議優先積極補實空缺，以確實充實第一線檢察人力。

人事總處表示，近期立法院所召開的公聽會，以及民間司改團體均指出，減輕檢察機關工作負擔，增加員額並非唯一解方，還是需要併同從源頭減量並進行業務改造，利用科技輔助行政業務，而未來如檢察機關仍有推動業務所需員額，人事總處也將積極協助。

檢察官 立法院 行政院

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