【即時短評】鍾東錦完成政治勢力拼圖？邱俐俐接任苗栗縣副縣長

立委陳超明國會辦公室執行長邱俐俐將接任苗栗縣副縣長，許多政壇人士認為是好棋，縣長鍾東錦海線地區政治勢力可望獲得補強，完成最後一塊拼圖，拼連任團隊全部到位。

鍾東錦曾任南庄鄉農會理事長、縣議員、副議長及議長，長期在中港溪及山線地區經營，海線相對較弱，縣長選舉時，鍾打破派系，以無黨籍之姿，贏了14鄉鎮市，但海線4鎮僅贏了竹南，後龍、通霄及苑裡都輸給手民進黨的徐定禎。

邱俐俐接任副縣長布局，許多政壇人士不意外，認為是好棋，鍾東錦可以報答陳超明在縣長選舉力挺的恩情，也補強相對弱勢的海線地區，陳超明經營超過30年，一些政治人物都是班底、子弟兵，借重邱也會連接友好到陳。

此外，現實面分析，陳超明涉及SOGO案，一審被控涉嫌收受100萬元賄款，遭判刑7年8個月，雖陳一再強調清白，都是經過合法申報政治獻金，沒有任何貪汙，但官司仍在未定之天，邱俐俐有了副縣長的資源，保險起見不論結果如何，還可以一定程度經營，並持續穩住陳的支持者。

苗栗政壇地方派系，早期劉、黃兩派涇渭分明，近年來政治合縱連橫，已經沒有這麼明顯，尤其是鍾東錦崛起後，界線更加模糊，劉派傳統在海線地區根基較深，邱俐俐當副縣長，又是女性，有平衡的作風。

邱俐俐也會是活棋，如果邱有政治生涯規畫，下屆縣長絕對不會是選項，對鍾不構成威脅，且依邱的能力與資歷，甚至有可能有機會挑戰其他選舉，還有牽制作用，「進可攻、退可守」。

不過，邱俐俐在10多年國會辦公室執行長工作，一直被視為作風較強勢主導議事，展現幹練及能力，與傳統沒有實權的副縣長角色不大相同，端看鍾東錦的授權，邱能否適才適任、相輔相成，為鍾的連任之路加分。