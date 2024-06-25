「拆樑」連署離門檻不到3千份 挺罷反罷網友在謝國樑臉書互嗆

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，民進黨市議員張顥瀚、鄭文婷服務處昨起提供連署服務，綠營化暗為明助攻，拆樑小組表示，二階連署今天最新約2萬8千份，離門檻只剩不到3千份。謝國樑雖未回應，但在他臉書貼文交通政績，引起300多網友論戰，支持、反對罷免互嗆，有的喊加油，也有人嗆罷起來。

基隆市政府對於民進黨加入罷免連署昨天回應市政優先，謝國樑昨在臉書貼文「行人友善打造交通安全城市，我們做得到」，指交通部的分析，基隆市近三年，每十萬人事故死亡率為8.1人，遠低於一般縣市平均的17.1/10萬人，推動行人友善政策有成。

大批網友留言，很多為市長加油打氣，有網友說「反霸免，支持謝市長，市長加油，一定難撐過難關」、「公道自在人心，民進黨抹黑謝國樑，民進黨不倒，台灣不會好」、「為什麼不修改選罷法？綠黨花招百出，防不慎防，應居安思危，到時欲哭無淚了。」、「走進投票所投不同意票」、「民進黨市議員提供罷免服務，終於不裝了，政黨介入了」等。

但也有不少網友批市長施政無能，「一定要罷起來」、「爛路有改善嗎，不罷等何時」、「每發一次文就罷你一次」、「德不配位，註定要走上罷免」、「送電動車不如老舊市公車更新，罷免剛剛好」等。

山海公民拆樑行動發言人李晏蓉表示，到今天最新連署人數約2萬8千份，持續在重要地點連署中，火車站、倒垃圾、早餐店、雜貨店、機車行都是重點，要衝高連署份數。

國民黨議員藍敏煌說，勿讓民主罷免的機制，變成政治報復的手段，有心人士藉由東岸商場之爭議硬要抹黑謝國樑市長，進而推動罷免，完全就是政治鬥爭。罷免必須建立在充分了解事實和理性討論基礎上，他呼籲市民應該冷靜、理性看待，避免情緒化和被惡意操弄，以免加劇社會分裂對立。

民進黨議員張顥瀚表示，謝國樑市長從上任以來，除了對於基隆的發展完全沒有具體的願景，更多的是利用市政資源去滿足他個人的利益。身為一位基隆的公民，同時也是一位基隆的議員，實在無法再繼續忍受，才提供服務處供連署。

「拆樑行動」由公民團體「山海公民拆樑行動」自3月發起，目前進到第二階段連署，即將突破3萬0792份門檻就可進入第三階段實質投票，民進黨一直以來都表明不介入，但民進黨在秘書長林右昌領軍下，連二天在基隆造為立院反濫權宣講，也為罷免造勢升溫，綠議員宣布提供連署。