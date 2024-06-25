建物外掛多 彷如垂直墜落版行人地獄 全民正步入空降危機

一個城市必須建設給他的市民安全感跟幸福感，但在台灣就很難達成。台灣外牆不只容易下起磁磚雨，各類型外掛物更多，全台類似的不定時炸彈存在街頭巷尾，尤其花蓮強震之後，北市四月通報外牆毀損總共2017件，加上全台餘震不斷，原有建物的表層皮膚病灶，一個又一個，行人地獄不只視線的前後左右，也包括垂直的空降危機。

聯合報推出影音專題「步入空降危機」，檢視台灣外牆的健康程度，因為外牆最怕極端氣候導致的熱脹冷縮，但台灣總是不缺剛好湊齊，溫度、濕度、風力、震度四大外牆危機要素的時刻，加上老化這個高風險因子，加上全台屋齡30年以上的住宅超過53%，內政部建築研究所報告指出，公寓大廈屋齡超過十六年，就有兩成出現劣化，我們的住家、工作場合，正陷入人老屋老都市老的多重困境。

然而不管是新或老舊建物定期修繕外牆剝落，或是外掛物問題，理應在公寓大廈管理條例找到解答，尤其在民國83年以後，大多設立管委會，處理維護修繕等各種事宜。內政部國土管理署建築管理組組長高文婷坦言，依照建築法，若附掛物掉落致人死傷，檢調單位仍是處分所有權人，因此仍應回到社區自治精神。

但現實中，台灣大多數的公寓連管委會都難成立，前年高雄「城中城大火」釀四十六死，社會才發現，行之有年的公寓大廈管理條例沒有溯及既往，只能透過地方政府輔導成立管委會，公共基金更少用於修繕維護。換言之，十一樓以下的公寓大廈或各地常見的舊大樓、老公寓，受限於地方政府還有非常多轄內建築物使用執照沒有回溯建檔，連有多少棟都缺乏官方統計，成為三不管地帶。

或者是即便有管委會，也因各種原因長期失靈，或者是繳的錢少，就算重視安全，也是「內外有別」，大多把少少的費用拿去更換電梯等內部設備，對於外牆安全，大多是「賭一把」的心態，賭著自家外牆不會發生事故。

本則專題聚焦台灣街頭巷尾常見的各種外牆原因，彷如威脅城市的空降危機，從各種個案，包括內湖成功路冷氣機搖搖欲墜、公館商圈的東南亞花園廣場只願裝防墜網，卻不願處理外牆問題等等，進而帶出為何管委會難成立?或是失能的原因，並試圖提出解方，成功大學建築學系副教授楊詩弘提出解方，可仿效日本從2008年開始頒布長期修繕計畫，他解釋，日本建物完工10-12年之後，開始進入第一期診斷，再視情況調整修繕頻率，這個修繕計畫能讓屋況保持越好，公安無虞，房價也越高。他認為會影響到人命的公共設施修繕 ，應該列為最優先事項。

此外，國土署正研議修法，將管委會分成「兩個口袋」，一個屬於日常維護管理費，另一則是長期修繕基金，以重大修繕、改良為主，高文婷表示，概念類似現在的勞退基金，強迫各大樓、管委會存下金額。