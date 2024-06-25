【專家之眼】普亭出訪朝越與北京制裁台獨

最近國台辦發布重磅制裁台獨的通知，就在此前後，俄羅斯總統普亭訪問了北韓與越南兩國，這兩個大動作看似沒有關聯，其實未必。

首先，普亭在此次出訪朝越兩國前不久才訪問北京，獲得中方高規格接待，並簽訂多項合作協定，雙方關係緊密。而北京與平壤才一水之隔，為何普亭不直接訪問北韓，還要返回後再出訪，其中北京的角色必然奏效。

若普亭直接從北京訪問平壤，甚至再到越南，那俄中朝越的四國聯盟就儼然成形。反之，這種對抗西方國家的統一戰線就未必發揮效果，這自然可以解釋，是北京在與西方國家對抗的保留。而普亭此次訪問朝越兩國，自然也增強了北京與美國博弈的底氣，而本身還留有一些迴旋空間。

再者，此次北京對台獨的通知，其力道之強，廣度之寬，可謂空前。其中特別值得關注的，就是缺席審判。或謂『通知』沒有法律效率，其實不然，因為此通知是把以往所公布的相關法律加以綜合執行，並從以往的政治認定，比如台獨頑固份子，上升為法律規範。

再者，該通知的另一特色，就是布下天羅地網。雖然陸方司法單位無法在台灣執法，但是大陸與世界上幾十個國家簽有引渡條約，一旦相關人員進入這些國家，就有可能被引渡到大陸，在缺席審判後直接予以執行，這當然要看相關國家的配合程度而定。

而這又可能與吳璽接任國台辦副主任有關。因為吳璽是由大陸外交部領事司司長轉任，而領事司就是負責本國人在國外的事務，如今在國台辦任職，那當然與在外國的台灣人事務有關。

綜合以上，可見北京是退一步進兩步，先以避免更加激化與美國的對峙為基點，再來對台灣加以嚴厲制裁，其力道與決心不得小覷。