【即時短評】發表類罷免謝國樑檄文 林右昌前市長角色重於黨秘書長

基隆市長謝國樑陷入罷免危機，民進黨秘書長林右昌連兩天對謝不假辭色，同黨市議員張顥瀚開第一槍，公開挺罷免。外界多解讀林右昌以秘書長之尊，吹響綠營全面攻擊號角。只是林也是基隆前市長，張是嫡系子弟兵，眼前情勢更像為2022操盤市長選戰敗北復仇，也為「大罷免」時代做兵推。

林右昌在基市府主政8年，擘畫「一個核心，兩個翅膀，基隆河谷產業廊帶」藍圖，在市中心和內港核心區推動建設，自豪成功翻轉基隆。兩年前的市長選戰，林右昌支持同黨時任立委蔡適應接棒，未能如願。林說恭喜謝當選，但內心恐難服氣。

上任1年多即面臨公民團體倡議罷免，謝國樑應是始料未及。公民團體推動罷免連署，一路走來強調自主性，綠營人士也巧妙助攻，避免被貼上藍綠惡鬥標籤。只是在能否成案的關鍵時刻，外加國會改革爭議可能招致大罷免時代來臨，林右昌連兩天重砲批謝，強調「選對市長很重要，選不對人市政就是倒退」，讓民進黨挺罷免化暗為明。

公開挺罷免謝國樑若是民進黨的決策，秘書長發出檄文，全軍理當總動員，但民進黨基隆市黨部仍保持靜默，嫡系張顥瀚開槍後，同黨議員也僅鄭文婷應聲跟進，凸顯林右昌此時的角色，前市長重於黨秘書長。

民進黨想要為林右昌雪恥，為蔡適應復仇，為心中的基隆發展願景，試圖收回基隆版圖可以理解。只是面對國民黨揚言罷免議員反制，以及罷免案成案後，投票成敗都可能引發政局、政黨勢力再修正。林右昌此時開戰，綠營人士恐還待盤算利害關係，可能是多數人保持觀望，暫且按兵不動的原因。

基隆市議長童子瑋是繼林右昌之後，民進黨在基隆的「新共主」。童握有議會資源，近年深耕基層，外加慶安宮系統支持，以及和賴清德總統表叔姪關係，被視為有和謝國樑一決高下的實力。兩人之戰是提前在罷免案開打，或是2026上場，還得看罷免案及後續政局發展。