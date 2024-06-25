中國新規懲台獨 美國務院：法律戰無法和平解分歧
中國發布懲治台獨的「22條意見」，「分裂國家」最重可判死刑。美國國務院今天譴責中國破壞穩定的言行，「威脅及法律戰無法和平解決兩岸分歧」。
有媒體在國務院例行記者會上提到中國發布新司法指引，內容包括對支持台獨者判處死刑。記者也引述台灣總統賴清德「中國無權懲罰，民主不是犯罪」的發言，並詢問國務院立場。
國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，美國強烈譴責中國官員升級局勢及破壞穩定的言詞和行為，「我們繼續敦促克制，勿單方面改變現狀」，美方敦促中華人民共和國與台灣進行有意義的對話。
中國21日發布懲治台獨的「22條意見」，對涉及「分裂國家」者可以進行「缺席審判」，最重可判死刑。
陸委會指出，台灣2300萬國民依據憲法，享有不可剝奪的自由、民主與權利，北京當局對台灣完全不具司法管轄權，中共所謂的法律與規範對台灣民眾毫無拘束力。
賴總統於台北時間24日回應記者相關提問時也強調，「民主不是犯罪、專制才是罪惡」，中國沒有任何權力可以制裁台灣人民，更沒有跨域追訴台灣人民的權力。
賴總統呼籲中國正視中華民國的存在，與台灣民選合法的政府交流對話。他還說，這才是增進兩岸人民福祉的正確之道，如果不這樣做，台灣與中國的關係只會越來越疏遠。
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