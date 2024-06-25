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學者：陸動用刑事 懲獨力度增

聯合報／ 記者謝守真賴錦宏／綜合報導

中共廿一日發布共計廿二條內容的「懲獨」意見，其中「缺位審判」引起國人是否會在海外遭到引渡的擔憂，台灣學者認為，「台獨罪」屬政治犯範疇，除非涉及暴力，原則上不受引渡，但學者也示警，大陸司法惡名昭彰，台灣人被「羅織入罪」風險仍在。大陸學者則稱，「懲獨」意見表明大陸開始運用刑事司法手段，提升懲治台獨頑固分子的力度，希望台灣民眾與台獨勢力畫清界限。

國際法學者宋承恩昨出席「台獨廿二條：中共的台版國安法」座談會指出，這是典型大陸法律戰一部分，明顯是把法律武器化來打壓台獨。就未來國人是否可能遭引渡，他指出，這牽涉到司法管轄權的執行面，即大陸是否有能力把「非法的」司法管轄權主張及執行面擴至他國。

宋承恩提到，港版國安法公布後，大陸起訴大批政治犯並對其加以司法審判，導致澳洲、紐西蘭、英國、加拿大、美國等都停止適用引渡條約。

台灣智庫中國問題研究中心主任吳瑟致表示，大陸目前與六十九個國家簽訂法律互助相關條約，其中六十五國是針對刑事司法協助條約。雖然這些國家簽訂司法互助，但不一定會進行引渡或遣返，取決於大陸與其外交友好關係。

宋承恩認為，在大陸將法律工具武器化後，台灣須積極向外進行外交安全聯絡網，讓國人在外不會因大陸秘密起訴，或因「台獨罪」而被論罪，要使國際社會理解大陸濫刑起訴侵犯國際人權，完全違反國際法主張。

綜合陸港媒體報導，中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津稱，這表明大陸開始運用刑事司法手段提升懲治台獨頑固分子的力度。他並稱，一個月來，賴總統三次發表「兩國互不隸屬」的台獨論調，試圖從歷史、文化、法律、國際等多領域，全方位地推進台獨冒險活動，嚴重威脅中國主權和領土完整，大陸發布懲獨意見是展現堅決反對台獨分裂的決心和意志。大陸希望台灣民眾與台獨勢力畫清界限。

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根稱，該意見不針對台灣民眾，大陸將進一步做到精準「打獨、遏獨」。

台獨 司法 引渡

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