冷眼集／畜產會不受監督 超思黑幕關鍵

一年前，農委會荒腔走板解決蛋荒事件，不僅造成如今蛋價崩盤，進口雞蛋風波更牽出愈來愈多謎團，不受監督的中央畜產會扮演關鍵角色。近來正逢國會改革紛爭，雞蛋疑雲也正好說明了為何需要國會調查權。

去年上半年，為因應國內持續未解的蛋荒，農委會先是擴大進口種雞、大量補貼進口蛋，儘管當時就已預見蛋價將崩盤，農委會卻只顧平抑物價，放任產銷失衡，再將進口業務委託給具官股色彩的中央畜產會執行，大舉進口雞蛋，最後被爆出資本額僅五十萬的蛋商超思獨攬八千多萬顆、超過六成進口量。

農委會前主委陳吉仲當時還親上火線公布畜產會與超思合約；直到立委黃國昌、張啓楷近來接連揭露，超思前年首次接受畜產會委託，沒有合約就進口二五四○萬顆蛋，農委會才證實，前年取得進口雞蛋輸入許可的是另一家「亮采生物科技」，畜產會和亮采有合約、和超思沒合約。

農委會稱「亮采是簽訂進口貿易合約，超思則是用貨到付款買斷的方式」。但進一步查亮采背景，登記營業項目雖有「國際貿易業、農產品批發業」，實際經營主力卻是一家在汐止的醫美診所，究竟為何放行醫美診所進口雞蛋，畜產會、亮采、超思關係又是什麼？農委會始終說不清，無論雞蛋到港時間、數量、檢疫等資訊，都是擠牙膏、選擇性揭露。

進口雞蛋疑雲難以還原真相，關鍵在於負責這項專案的中央畜產會堪稱農委會的「白手套」，董事長雖慣例由卸任農委會主委擔任，實際上卻是有權無責的財團法人。

超思事件發生時，董事長是前主委林聰賢，時任主委陳吉仲則是林聰賢的副主委。農委會將調節產銷的重要任務，委託給這樣一個不受監督的機構，如今林聰賢、陳吉仲都卸任，留下爛攤與黑幕更難追究。

過去幾年，小吃店能進口快篩、醫美店能進口雞蛋，疫苗、光電等案皆然，被黑幕掩蓋的不只超思案，政商利益牽動的是民生供需，真相不應被遮蔽。