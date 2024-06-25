新聞眼／林右昌吹響罷樑號角 僅子弟兵衝鋒

基隆市長謝國樑陷入罷免危機，民進黨秘書長林右昌連兩天對謝不假辭色，同黨市議員張顥瀚開第一槍，公開挺罷免；外界解讀林右昌以秘書長之尊，吹響綠營全面攻擊號角，只是林也是基隆前市長，張是嫡系子弟兵，眼前情勢更像為二○二二操盤市長選戰敗北復仇，也為「大罷免」時代做兵推。

林右昌在基隆主政八年，兩年前的市長選戰，林支持同黨時任立委蔡適應接棒，未能如願。林說恭喜謝當選，但內心恐難服氣。

謝國樑上任一年多即面臨公民團體倡議罷免，一路走來，公民團體一直避免被貼上藍綠惡鬥標籤，但在罷免能否成案關鍵時刻，林右昌連兩天重砲批謝，強調「選對市長很重要，選不對人市政就是倒退」，讓民進黨挺罷免化暗為明。

公開挺罷樑若是民進黨決策，秘書長發出檄文，全軍理當總動員，但民進黨基隆市黨部昨天仍保持靜默，張顥瀚開槍後，同黨議員也僅一人響應，凸顯林右昌此時角色，前市長重於黨秘書長。

民進黨想要為林右昌雪恥，為蔡適應復仇，試圖收回基隆版圖可以理解。只是面對國民黨揚言罷免議員反制，及罷免案成案後，成、敗可能引發的政局、政黨勢力再修正，林右昌此時開戰，綠營人士恐還待盤算利害關係，只能暫且按兵不動。

基隆市議長童子瑋是繼林右昌之後，綠在基隆的「新共主」，童握有議會資源，近年深耕基層，外加慶安宮系統支持，及和賴清德總統表叔姪關係，被視為有和謝國樑一決高下的實力。兩人之戰是提前在罷免案開打，或是二○二六上場，得看罷免案及後續政局發展。