聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／林右昌吹響罷樑號角 僅子弟兵衝鋒

聯合報／ 本報記者邱瑞杰游明煌
民進黨在秘書長林右昌（中）領軍下，連二天在基隆造勢，名為反濫權宣講，實則為罷免造勢升溫。圖／聯合報系資料照片
民進黨在秘書長林右昌（中）領軍下，連二天在基隆造勢，名為反濫權宣講，實則為罷免造勢升溫。圖／聯合報系資料照片

基隆市長謝國樑陷入罷免危機，民進黨秘書長林右昌連兩天對謝不假辭色，同黨市議員張顥瀚開第一槍，公開挺罷免；外界解讀林右昌以秘書長之尊，吹響綠營全面攻擊號角，只是林也是基隆前市長，張是嫡系子弟兵，眼前情勢更像為二○二二操盤市長選戰敗北復仇，也為「大罷免」時代做兵推。

林右昌在基隆主政八年，兩年前的市長選戰，林支持同黨時任立委蔡適應接棒，未能如願。林說恭喜謝當選，但內心恐難服氣。

謝國樑上任一年多即面臨公民團體倡議罷免，一路走來，公民團體一直避免被貼上藍綠惡鬥標籤，但在罷免能否成案關鍵時刻，林右昌連兩天重砲批謝，強調「選對市長很重要，選不對人市政就是倒退」，讓民進黨挺罷免化暗為明。

公開挺罷樑若是民進黨決策，秘書長發出檄文，全軍理當總動員，但民進黨基隆市黨部昨天仍保持靜默，張顥瀚開槍後，同黨議員也僅一人響應，凸顯林右昌此時角色，前市長重於黨秘書長。

民進黨想要為林右昌雪恥，為蔡適應復仇，試圖收回基隆版圖可以理解。只是面對國民黨揚言罷免議員反制，及罷免案成案後，成、敗可能引發的政局、政黨勢力再修正，林右昌此時開戰，綠營人士恐還待盤算利害關係，只能暫且按兵不動。

基隆市議長童子瑋是繼林右昌之後，綠在基隆的「新共主」，童握有議會資源，近年深耕基層，外加慶安宮系統支持，及和賴清德總統表叔姪關係，被視為有和謝國樑一決高下的實力。兩人之戰是提前在罷免案開打，或是二○二六上場，得看罷免案及後續政局發展。

林右昌 罷免

延伸閱讀

【重磅快評】法院為謝國樑護市產背書 拆樑還有公理？

羅智強：法院還謝國樑清白 民進黨還在繼續亂罷免

陸懲治台獨新規 林右昌：最慘的是國民黨、民眾黨

國會改革藍白2026陽謀？蔣萬安嗆林右昌：為選舉擋修法

相關新聞

黃國昌：超思進口蛋 農業部少報600萬顆

超思公司進口巴西雞蛋案爭議延燒，民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天踢爆，資本額僅有五十萬的超思，不僅拿到七億元的大單，更早在...

「拆樑」衝連署 綠化暗為明助攻

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，第二階段連署人數已接近門檻，民進黨市議員張顥瀚、鄭文婷服務處昨起提供...

學者：陸動用刑事 懲獨力度增

中共廿一日發布共計廿二條內容的「懲獨」意見，其中「缺位審判」引起國人是否會在海外遭到引渡的擔憂，台灣學者認為，「台獨罪」...

陸新規懲台獨 賴總統：中國沒權力制裁台灣人民

大陸國安、司法部門及國台辦日前聯名頒布懲治台獨分子新規定，分裂國家最重可判死刑。賴清德總統昨天強調，民主不是犯罪，專制才...

冷眼集／畜產會不受監督 超思黑幕關鍵

一年前，農委會荒腔走板解決蛋荒事件，不僅造成如今蛋價崩盤，進口雞蛋風波更牽出愈來愈多謎團，不受監督的中央畜產會扮演關鍵角...

新聞眼／林右昌吹響罷樑號角 僅子弟兵衝鋒

基隆市長謝國樑陷入罷免危機，民進黨秘書長林右昌連兩天對謝不假辭色，同黨市議員張顥瀚開第一槍，公開挺罷免；外界解讀林右昌以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。