「拆樑」衝連署 綠化暗為明助攻

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，第二階段連署人數已接近門檻，民進黨市議員張顥瀚、鄭文婷服務處昨起提供連署服務；對於綠營化暗為明助攻，拆樑團體視為「合作店家」，強調推動罷免是公民自主性活動，基市府對此則表示「沒有回應」。

基隆市政府重新辦理東岸廣場（地下停車場、地上商場）招商，微風集團出線。市府原經營商場的主富服裝公司（ＮＥＴ），對一、二樓改建和三、四樓增建建物所有權有所爭執，市府二月一日凌晨強制點交引發爭議，讓罷樑人士迅速集結。

謝國樑除面臨罷免案，接管東岸商場、推動公益青年電動機車補助及飛灰處理招標案，也被人檢舉，其中接管東岸商場被控強盜等罪嫌，檢方以有特定告訴對象且有事實，將他字案轉為偵字案偵辦。東岸商場重新招商爭議，也引發市府、原得標廠商大日公司和協力廠商ＮＥＴ，三方對簿公堂，多起官司法院審理中。

山海公民拆樑行動成員五月起推動罷免案第二階段連署，成案門檻三萬零七九二份，拆樑行動發言人李晏蓉昨說，已收到超過二萬八千份，如果達標會在七月八日前送交中選會。

民進黨近期在全台舉辦「反濫權護民主」活動，基市廿二日、廿三日連辦兩場；罷樑團體一向避免「沾染」民進黨色彩，但也到場宣傳，規畫公民開講活動，爭取連署。

民進黨秘書長林右昌上台宣講時，除提及國會改革法案爭議，也質疑謝國樑施政。張顥瀚廿三日深夜在臉書發文，表示為了基隆，為了下一代，服務處昨起提供罷樑連署服務。鄭文婷昨天跟進，呼籲市民支持罷免。

李晏蓉說，感謝張顥瀚及鄭文婷協助，兩人服務處收連署書，與罷免是公民自主性活動並不衝突，因為議員協助收取連署書，和團隊與店家合作的模式一樣。