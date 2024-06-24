卓榮泰首場治安會報聚焦打詐反毒 盼2個月看見成效

行政院長卓榮泰今天首次主持行政院治安會報，他說，行政院將全力提供相關支援，請各部會擬定最精密的計畫，除惡務盡、掃除幫派集團，有效遏止詐欺、防制毒品，他期盼在未來2個月能看見具體執行成效。

行政院晚間發布新聞稿表示，卓榮泰今天首次主持「行政院113年第3次治安會報」，並聽取當前治安趨勢與策進作為、預防兒童及少年犯罪方案工作等報告。

卓榮泰說，目前詐欺犯罪仍處於高發階段，請治安團隊加強「上游清源、下游清淤」，也請警政署針對吸收少年犯罪的詐欺犯罪集團或黑道幫派分子加強查緝。

他期勉各部會以未來2個月作為工作成效檢驗期，並訂下超越現在的「行動101策略」目標，期許所有治安團隊務必「以人為本」、「視民如親」，並彰顯公權力，政府也會全力支持檢、警、調、憲、海巡與關務等「六大守護神」，積極強力打擊不法。

卓榮泰指出，許多民眾及外國友人雖認可台灣是個治安相對良好的國家，但並不代表人民對於治安是滿意的。依據中正大學犯罪研究中心2月16日所公布的「台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度調查」，民眾對於「政府防制詐騙犯罪」的滿意度偏低，其他如毒品、幫派組織犯罪或對於特定地點及地區的治安狀況也不盡然滿意，希望大家繼續努力。

卓榮泰強調，治安好壞不僅攸關人民日常生活，也影響國家經濟發展與國際形象，若無法有效迅速地防制詐騙、金融詐欺行為或遏止毒品流竄，將使外資對於投資台灣產生疑慮。

他說，行政團隊正積極與立法院合力通過「打詐新四法」，也推動「消防法」職安專章修正，行政院將持續在各項資源提供即時支援，也請第一線執勤同仁為民眾生活安全及國家長遠經濟發展把關，務必對犯罪做到百分百零容忍，讓人民對政府更有信心。

卓榮泰說，近10年少年犯罪人口率呈現上升趨勢，其中涉詐人數增幅位居第三，研判應是遭犯罪集團吸收利用，擔任車手或收簿手等角色，請警政署針對吸收少年犯罪的詐欺犯罪集團或黑道幫派分子加強查緝，從源頭打擊，減少少年犯罪發生；此外，自今年6月開始的「全國同步查緝車手專案行動」應持續延伸，避免歹徒在專案行動結束後伺機再起。

他強調，除詐欺之外，他也相當重視校園毒品問題，幫派集團利用毒品吸收、操控少年進行犯罪等連鎖效應，請相關部會務必將謀財害命的幫派犯罪列為重點打擊對象之一。