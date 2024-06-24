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國會職權修法釋憲案 行政院預計本周內送出

中央社／ 台北24日電

立法院否決行政院就國會職權修法提出的覆議案，總統賴清德今天表示，將向憲法法庭聲請釋憲以及暫時處分。政院人士今天說，政院已展開聲請釋憲作業程序，擬定文書作業等，本周內就會聲請釋憲。

總統賴清德今天上午針對國會職權修法發表敞廳談話表示，他已依據憲法於稍早完成簽署並在今天公布法案，但基於守護憲政秩序、保護民眾權利，他將向憲法法庭，聲請釋憲以及暫時處分。

總統府網站傍晚發布總統令，正式公布「立法院職權行使法」、「刑法」修正案，法案公布3天後，也就是26日即生效。

行政院上週已表示，覆議案被否決，將會聲請釋憲。政院人士指出，行政院已展開聲請釋憲的準備作業，包括擬定聲請釋憲理由等相關文書作業，待法律生效後、預計本周內聲請釋憲。

政院人士說，聲請釋憲有3種方式，第1種是部會提出，行政院透過秘書長函文，協助部會提釋憲案，沒有經過行政院會；第2種是在行政院會提出臨時討論事項後做出決議；第3種是在院會中，透過院長「提示」方式送出釋憲案，但並不用院會「通過」，所以無須排入討論案或報告案，甚至臨時動議。

政院人士說，行政院原計畫最快26日送出釋憲案與暫時處分，但考量其重要性，因此目前傾向在27日的行政院會處理。

憲法法庭 行政院 釋憲

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