農業部回擊超思爭議「委員算錯了」 黃國昌嗆非常可笑

民眾黨立委黃國昌今天指稱，超思進口日本蛋短差600萬顆，遭到農業部回擊「事實是委員算錯了」，黃國昌表示，農業部真的非常可笑，通篇回應避重就輕，真正核心的問題，連提都不敢提，請農業部公開完整的資訊與行政調查報告，不要再繼續遮掩包庇。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌踢爆，超思早在2022年接到進口日本雞蛋的訂單，而且沒有簽訂採購合約，農業部的說詞前後不一，數量相差約500至600萬顆。農業部稍早回應，「5月30日提供給立委的資料」和「行政調查報告111年中央畜產會採購日本的雞蛋」的總重量皆是1843.2公噸、總顆數皆為3081萬顆。

黃國昌晚間透過臉書表示，看完農業部的回應，真的覺得非常可笑，通篇回應避重就輕，真正核心的問題，連提都不敢提，農業部先前不斷強調只有超思有能力進口雞蛋，然而今天的新聞稿終於承認，2022年8月「取得日本進口雞蛋輸入許可」為亮采而非超思，農業部的謊言不攻自破。

黃國昌指出，2022年8月取得日本進口雞蛋輸入許可的是亮采，但是中央畜產會的付款對象竟然是2022年9月5日才成立的超思，農業部不僅印證超思完全就是為了專案進口雞蛋而成立，甚至早在超思9月成立之前，就已經規畫好在8月，由另一家公司亮采所取得輸入許可的雞蛋，後續安排好由畜產會貨款支付予超思。

黃國昌諷刺，一家公司在成立之前，甚至未取得進口雞蛋許可，就已經確定中央畜產會將有大筆進帳，如此神通廣大，令人嘖嘖稱奇，農業部一路遮掩，直到東窗事發才以移送檢調作為遮掩手法，意圖為何，昭然若揭。

黃國昌再指，農業部在今年3月21日的回覆資料，明確提及「未簽訂採購合約」，是在他不斷追查下才坦承部分有簽約，原本謊稱有保密條款、拒絕公開合約，也是在被打臉後才改口，後來又說不清楚為何向超思採購2500萬顆日本蛋沒有合約，說法一變再變，執意欺騙。

黃國昌表示，農業部在回覆進口數量的公文，5月30日先回覆由日本進口的雞蛋數量是18萬4320箱（每箱10公斤），6月18日提供的行政調查報告中卻改為15萬3504箱，直到今天被質疑前後提供的數量不一，才匆匆改稱因每箱換算的公斤數不同云云，從農業部先前回覆資料說法一變再變，要人如何相信到底哪次才是真的。

黃國昌質疑，請農業部不要再躲在新聞稿背後，選擇性模糊問題焦點，超思、亮采與中央畜產會三者之間，究竟存在什麼不可告人的關係，為何在8月取得進口雞蛋輸入許可的是亮采，但是中央畜產會付款的對象竟然是2022年9月才成立的超思，請農業部公開完整的資訊與行政調查報告，不要再繼續遮掩包庇。