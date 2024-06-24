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【即時短評】後侯友宜時代 留才拚市政

聯合報／ 本報記者葉德正
新北市長侯友宜任期剩最後兩年半，如何留下自己在新北地方自治史上的「定位」，勢必做最後衝刺。圖／聯合報系資料照片
新北市長侯友宜任期剩最後兩年半，如何留下自己在新北地方自治史上的「定位」，勢必做最後衝刺。圖／聯合報系資料照片

新北市進入後侯友宜時代，找回市民滿意度是侯首要任務，也是延續2026之本。這次侯大動作為5局處首長升職，雖被指是「大樂退」，卻也是侯友宜留才手段。這波調整的事務官中，有人當初放棄原職務升等機會到新北跟侯打拚，更有人是臨危受命接下重擔，最後2年半正是侯想留下歷史定位時刻，必須趁勝追擊，回任事務官兼代理局長，更保留換血彈性空間。

基層出身的侯友宜，上任以來向來愛用事務官，不少局處首長多是由該局處副局長，或其他單位的事務官拔擢而來，有功行賞風格，也促使不少公務人員願意與侯一起拚，也反應在侯友宜的市政滿意度上頭。

但隨著侯友宜競選總統失利，回歸市政後，只剩下最後兩年半，侯如何留下自己在新北地方自治史上的「定位」，勢必要做最後衝刺，也因為侯友宜只剩2年半，不少局處首長，尤其事務官出身者，自然會對未來下一步有不同思考，如何把這群人留住，更是侯友宜首要任務。

這次升職的5名局處首長為侯友宜立下不少汗馬功勞，但有人自認年紀大，多次向侯透露退休想法；也有某首長原在中央部會準備升等，但拋下一起到新北與侯打拚；也有人去年臨危授命，穩住該局處避免軍心渙散。

侯友宜上任以來，不少屆齡退休的事務官，侯都會有意在退休前替事務官升職，讓後續退休福利更好，被認為是侯友宜暖心之舉，這次「主動」為各局處首長安排更好位置，符合其向來的領導風格。

據悉，這次調整只是第一波，未來也不排除有第二波調整，後侯友宜時代，侯正分階段處理小內閣布局，希望再次擦亮侯市府市政招牌。

侯友宜

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