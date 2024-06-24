陳昭姿反駁林靜儀輸液貼文 直接嗆她管食藥署卻不懂藥

衛福部次長林靜儀於臉書發文說明永豐輸液短缺，民眾黨立委陳昭姿質疑督導食藥署的林靜儀發布了與專業不符的訊息，例如輸液2000 c.c.包裝沒貨，廠商改為提供500c.c包裝，林靜儀在臉書表示：「堅持說這樣就是沒有貨，我也尊重啦」，陳昭姿反擊：「要2000cc沒有，這就是沒貨啊，妳不懂藥嗎？」

陳昭姿表示，林靜儀未能透過衛福部正式發言系統對外發言，將個人臉書當作訊息傳播媒介，實為不當，且已非首例，前任次長王必勝也是經常用個人臉書發文反擊外界對官方質疑。

身為藥師，陳昭姿表示無法容忍林靜儀的離譜發言，親上林靜儀臉書發文留言且質疑。陳昭姿舉例，乙醯胺酚是藥物成分，但林靜儀竟稱「Acetaminophen 乙醯胺酚「類」藥品，市面上有非常多「種類」可以選...」。陳昭姿留言，「乙醯胺酚就是乙醯胺酚，沒有乙醯胺酚類這個名詞，也沒有很多「種類」可以選擇，妳不懂藥嗎？」

針對目前國內面臨輸液風波，林靜儀竟稱「『2000 c.c.裝的廠商沒做了，改500c.c.裝的給你喔』。堅持說這樣就是沒有貨，我也尊重啦」。陳昭姿回應「要2000cc沒有，這就是沒貨啊。」

陳昭姿表示，就藥物管理角度，單一包裝不同總量或含量不同藥品，本就屬於不同規格的不同藥品品項。藥學非林靜儀專長，不願意去學習與了解問題，卻隨興傲慢的發言來回應日益嚴重的缺藥問題，有失政務官風格。

林靜儀先是於兩天前臉書留言：

「2000 c.c.裝的廠商沒做了，改500c.c.裝的給你喔。

堅持說這樣就是沒有貨，我也尊重啦。」

昨天上午又表示：

「先向原先使用2L規格生理食鹽水，因為廠商問題而不便的醫療夥伴們表示抱歉。

我們知道改變程序增加了各位的不方便。

但是這個月以來是在拜託廠商、拜託貨運的狀態，我們力求供應不間斷。還不能滿足所有規格需求，是很抱歉。

本週除了合格廠商生產的數量之外，專案進口尚有四十萬袋庫存，下週預計約有三十萬袋輸入。敬請不用焦慮。

逐漸恢復國產的部分正在進行，也在準備法規，希望能夠確保品質、均衡供貨，降低獨佔市場斷貨風險和建立調度機制。」