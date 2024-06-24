賴總統與克國總理同為醫師 晤談加強醫療公衛合作

總統賴清德今天偕同副總統蕭美琴會晤聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew），賴總統感謝克國長期支持台灣的國際參與，並期盼未來兩國在醫療公衛、農業技術、婦女賦權等各領域繼續加強合作，打造更美好未來。

賴總統致詞提到，面對後疫情時代的挑戰，總統府將成立「健康台灣推動委員會」，打造「健康台灣」。要積極推進台灣的醫療公衛發展，也讓台灣有更多的經驗、更堅強的實力，能夠與世界分享。

總統說，德魯本身也是醫學出身，期盼未來能共同合作，創造兩國醫療公衛的發展，促進雙方人民福祉。賴總統表示，除了醫療公衛，兩國也會在農業技術、婦女賦權等各領域繼續加強合作。相信在彼此攜手努力之下，將共同打造更美好的未來。

德魯強調，此次訪台展現聖克里斯多福及尼維斯與台灣間的穩健邦誼。在過去40多年來，兩國深厚且有意義的夥伴關係，是建立在民主、相互尊重及共享價值的基礎上。

德魯說，賴總統與他同為醫師出身，很高興分享兩國雙邊合作的新里程碑。在今年5月7日，克國舉行首都JNF氣候智慧醫院興建計畫的簽約儀式，這座醫院將成為克國的旗艦級醫院。透過這項計畫，克國將打造完善的醫療城市，服務該國與鄰近島嶼的居民及訪客，且將重新定義加勒比海地區的醫療品質與可近性。

德魯提到，海外工程公司（OECC）是台灣重要的營造公司，也是兩國雙邊合作及相互支持的重要連結，他要感謝前總統蔡英文對於推動該項計畫的大力支持，也相信在賴總統的領導下，計畫能圓滿完成。

另外，賴總統中午也在總統府以國宴宴請德魯伉儷。賴總統特別恭喜德魯伉儷新婚愉快，總理夫人普琳絲（Diani Prince-Drew）來自加勒比海另一個友邦聖文森及格瑞那丁，讓人感到格外親切。

賴總統說，希望德魯伉儷對台灣有更深的認識和了解，進一步強化合作關係，也能享受蜜月旅行。

德魯提到，他首次訪台是在2022年11月，當時仍未婚；這次則與今年2月剛完婚的妻子普琳絲共同進行這次重要的國是訪問。兩人的旅程也反映出台灣與克國連結的深化，非常開心能共同經歷這一刻。

德魯強調，克國政府會在過去40多年共同努力的基礎上，持續強化雙邊邦誼。他也邀請賴總統在不久的將來率團回訪克國，一同見證首都JNF氣候智慧醫院的啟用典禮。