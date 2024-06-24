【重磅快評】法院為謝國樑護市產背書 拆樑還有公理？

「拆樑行動」進入第二階段連署，民進黨一再表明不介入，但民進黨秘書長林右昌連兩天在基隆造勢，名為反立院擴權宣講，實為拆樑升溫。巧合的是，最初引爆拆樑風暴的基隆東岸商場NET爭議案，法院近日判決市府勝訴，形同為謝「護市產」背書。諷刺的是，林右昌只知帶頭衝罷免，如果他在市長任內有積極護市產，又何勞他人為他收拾善後？

謝國樑被綠營設定為罷免的頭號目標，林右昌擔任民進黨秘書長，顧不得政黨不宜介入公民團體發起的罷免行動，連日來在基隆街頭衝罷免；有趣的是，他不提東岸商場爭議，只說電動車之亂，罵謝謝國樑電動車「青菜送」，27億元可讓市民免費搭公車14年，籲謝懸崖勒馬，還說「選對市長很重要」。

送電動車或免費搭公車，那個政策比較好，確實可以討論，謝市府也應多加檢討。但林右昌不提東岸商場爭議反而讓人感覺有貓膩。原來東岸商場爭議有一大部分是源自林右昌擔任市長期間的作為而來，就在林回基隆衝罷免前夕，法院正好判決廠商敗訴，基市府免付東岸商場5千萬增建費，總算還了謝國樑公道。

東岸商場重新招商案引發爭議始自林右昌以OT案依促參法招商，2016年起由大日營運東岸立體停車場5年。當時建物為地上1層、地下4層。大日得標後負責經營地下停車場，再引進NET（主富）經營1樓空間，後來又增建2至4樓。

契約屆滿前，大日優先續約。基市府去年底重新招商，微風集團出線。主富主張擁有獨自出資興建2至4樓建物產權，質疑市府2月1日強行點交違法，向法院地院起訴確認所有權。大日則訴請市府應給付增建2至4樓費用5000萬元，基隆地方法院21日宣判，駁回大日公司請求，法官並明指，增建物係由市府取得所有權。

謝國樑和林右昌因東岸商場招商案反目，最大的爭點是增建物產權，謝主張東岸商場屬基隆市民資產，林任內允許NET增建，完成後就應登記產權卻未登記，質疑林刻意不登記，是否要把東岸商場送給NET？林則反指爭議點是謝去年如果決定不再和原廠商續約，至少有半年以上時間處理產權登記，為什麼那時候不處理，要爭議發生才處理？

基隆東岸商場的產權處理，到底誰說的有理？林右昌任內完成的增建物沒有登記產權，留下爭議，反過來指接任的謝國樑如果不讓原廠商續約，至少有半年以上時間來處理產權登記；但林為何自始不登記，始終沒有讓人信服的說法。

法院認為，根據變更營運計畫書，兩造合意「提升開發規模」，大日提出增建2樓至4樓商場的計畫書，並約定由大日出資改建及增建，後來增建物完成後闢為商場，由市府取得所有權，且納入105年委託營運契約之範圍。

換句話說，增建物完成及使用，市府即應登記產權，林右昌刻意不作為，如謝國樑跟著打混，市產可能早晚不保。謝國樑依法護產，一件官司不僅釐清市府和大日的法律關係，同時也堵死NET爭取產權的空間，對於市產來說，也算功勞一件，但謝國樑卻而因此成了民進黨頭號鬥爭、罷免的目標，這世道還有公理二字？