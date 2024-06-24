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加勒比海友邦總理來台訪問 強調支持台灣國際參與

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
賴清德總統（右二）上午主持「軍禮歡迎聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯伉儷」儀式，歡迎來台訪問的聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（右三）伉儷，副總統蕭美琴（左三）、行政院長卓榮泰（左二）、總統府秘書長潘孟安（左一）等也一同與會。記者胡經周／攝影
賴清德總統（右二）上午主持「軍禮歡迎聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯伉儷」儀式，歡迎來台訪問的聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（右三）伉儷，副總統蕭美琴（左三）、行政院長卓榮泰（左二）、總統府秘書長潘孟安（左一）等也一同與會。記者胡經周／攝影

賴總統今天以軍禮歡迎加勒比海友邦、聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）來台訪問，並偕同副總統蕭美琴與德魯進行雙邊會晤。德魯於會中強調，克國支持台灣的國際參與，認為台灣有潛力為當前國際上面對的許多挑戰提出解決方案。

聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯上午與賴清德總統會面，其訪團成員尚包括總理夫人普琳絲（Diani Prince-Drew）、外交部長道格拉斯（Denzil Douglas）、尼島行政首長布蘭特利、內閣秘書長納塔（Marcus Natta）等，由外交部長林佳龍、我駐克國大使林昭宏及克國駐台大使范東亞陪同，前來總統府晉見總統，總統府秘書長潘孟安也在場。

賴總統致詞時感謝聖克里斯多福及尼維斯聯邦，長期支持台灣的國際參與，像是去年9月，德魯也在聯合國大會為台灣發聲。今年，聖克里斯多福及尼維斯聯邦國會更通過決議，聲援台灣參與國際組織。賴總統期盼，未來兩國持續在國際上相互扶持，也共同因應全球性的議題。

賴清德並提到，他上周宣布總統府將成立「健康台灣推動委員會」，來打造「健康台灣」、積極推進台灣的醫療公衛發展，也讓台灣有更多的經驗、更堅強的實力，能夠與世界分享。賴總統說，德魯和他一樣也是醫學出身，期盼未來能共同合作，創造兩國醫療公衛的發展。

德魯致詞時則說，很高興分享兩國雙邊合作的新里程碑。今年5月7日，克國舉行首都JNF氣候智慧醫院興建計畫的簽約儀式，這座醫院將成為克國的旗艦級醫院。透過這項計畫，克國將打造完善的醫療城市，服務該國與鄰近島嶼的居民及訪客，且將重新定義加勒比海地區的醫療品質與可近性。

德魯總理提到，海外工程公司（OECC）是台灣重要的營造公司，也是兩國雙邊合作及相互支持的重要連結，他感謝前總統蔡英文，對於推動該項計畫的大力支持，也相信在賴總統的領導下，該項計畫定能圓滿完成。

德魯表示，在新冠肺炎疫情期間，台灣提供醫療用品、個人防護裝備及疫苗，大大幫助克國因應疫情，守護國民健康及生命安全。而克國向來在國際上堅定為台灣發聲，持續呼籲讓台灣參與國際組織，以台灣的專業及經驗，為全球解決方案做出貢獻。

德魯強調，克國支持台灣的國際參與，也肯定台灣在國際上的重要貢獻，台灣有潛力為當前國際上面對的許多挑戰提出解決方案。

德魯並提到，本次訪團成員包括來自克國反對黨的尼島行政首長布蘭特利（Mark Brantley），顯示克國對於台灣的一致支持。

外交部 疫情 總統府

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