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中國新規懲台獨 法務部：法律戰且不利兩岸和平發展

中央社／ 台北24日電

立委今天質詢，關注中國發布懲治台獨的「意見」，「分裂國家」最高可判死刑等議題。法務部長鄭銘謙表示，這是法律戰，大部分是心理的威嚇比較大，也非常不利兩岸和平發展。

立法院司法及法制委員會今天併案審查台灣民眾黨立法院黨團、國民黨立委翁曉玲、民進黨立委劉建國所提法院組織法部分條文修正草案等案，重點包括要將檢察官助理制度法制化等，鄭銘謙等人列席說明，並備質詢。

民進黨立委吳思瑤質詢時，提及立法院處理國會擴權法案覆議案失利後的3小時，中共頒布懲治台獨條款，相關內容是心理戰也是法律戰，不管是台灣派、中華民國派、中華民國台灣派，沒有人是局外人，而且當中也有缺席審判制度，試問中國的司法管轄權是否及於台灣。

鄭銘謙解釋，國台辦頒布這些懲治台獨條款的確是法律戰，不僅影響台灣人民的基本自由權利，也非常不利兩岸和平發展。至於立委所提的管轄權，大家很清楚，中共從來沒有統治過台灣，治權不及於台灣，這部分大概是心理威嚇比較大。

吳思瑤也說明，中國與其他國家簽有引渡條款，但大家不用擔憂，因為根據聯合國於1990年45屆大會116號決議通過的引渡示範條約中，有3點重要精神，其中一點就是當被請求方認為引渡請求所針對的犯罪是政治犯罪時，不可引渡，而她認為台獨罪屬於政治犯罪，世界各國不會輕易配合中國。

鄭銘謙表示，他認同吳思瑤的說法，政治犯不會被引渡，尤其是到先進國家應該沒有這樣的顧慮，但比較有風險的是有跟中共簽引渡條款的國家，要提醒民眾到國外經商、旅遊時還是要注意。

關於委員會排審法案情形，委員會今天僅詢答，法案另定期繼續審查。行政院人事行政總處所提書面報告指出，鑒於約用檢察官助理於民國112年10月始陸續進用，其運用效益待觀察，建請於約用檢察官助理實際運作1年後再評估是否法制化。

會議主席、國民黨立委吳宗憲會後受訪指出，詢答過程中，國民黨與民進黨立委對於修法還有很多意見，並要求法務部及行政院人事行政總處提出相關資料，他認為問題未解決就貿然通過，恐害到現在的檢方，例如是否會排擠到檢察事務官、書記官的人力等，而人總的回應也認為會，因此要避免這些事情。

台獨 引渡 鄭銘謙

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