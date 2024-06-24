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羅智強：法院還謝國樑清白 民進黨還在繼續亂罷免

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照

基隆東岸停車場前營運商大日公司向市政府提出給付增建費用的訴訟，基隆地方法院21日審理結果，基隆市府勝訴。國民黨立委羅智強表示，法院還謝國樑清白 民進黨還在繼續亂罷免；東岸商場爭議是大日與NET間商業糾紛。綠營硬拖基隆市長謝國樑下水，推動不正義的罷免，完全是政治鬥爭。

羅智強今天指出，林右昌擔任基隆市長時，市府與大日公司簽訂促參合約開發東岸停車場，大日另找來NET主富公司興建2至4樓商場。去年約滿後，基市府重新招標由微風集團得標，但NET認為商場是公司資產不願移轉；綠營更趁機炒作，把前朝爛攤子賴在現任市長謝國樑頭上，發動罷免。

羅智強表示，大日提告，要求基市府支付商場興建費用5千萬元，基隆地方法院21日一審判決市府勝訴。法官認定，市府並未要求增建商場，增建計畫是大日自己提出，且興建費用約定由大日出資，所有權則歸市府。判決也確認，大日與NET間的租賃關係，及增建商場工程費用分擔的約定，與市府全然無涉。

羅智強說，炒了半年，真相就如基市府所強調，一切依法行政，為的是捍衛市民財產。綠營硬拖謝國樑下水，推動不正義的罷免，完全是政治鬥爭。民進黨地方選舉成為少數，就搞罷免縣市長。國會選舉再敗成為少數，又搞罷免立委。

羅智強表示，罷免應是針對不適任的政治人物，但民進黨卻只以「罷免成功可能性」為考量，欲藉此突破少數困境，而將民主罷免機制變成政治報復的工具。唯我獨尊，順我者昌，逆我者亡。綠營用欺負立法院長韓國瑜那套欺負謝國樑，民眾千萬不要上當。最不適任該下台的，就是操作仇恨的民進黨。

罷免 謝國樑

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