快訊

「早喬好了」！黃國昌爆超思為搶單而成立 疑農業部少報600萬顆日本蛋

酒駕害命！水泥車右轉沒減速 婦人遭「撞倒再輾壓」送醫失血過多亡

覆議失敗恐引爆大罷免時代 哪些選區重選翻盤機會大？

被控索要台積電機密 洪孟楷斥抹黑要對吳沛憶提告

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委洪孟楷。記者張睿廷／攝影
國民黨立委洪孟楷。記者張睿廷／攝影

民進黨立委吳沛憶指控國民黨立委洪孟楷曾於4月向國科會索取台積電機密資料，引發社群討論。洪孟楷今天不滿表示，他當初是向國科會要0403花蓮大地震導致全台科學園區的災損情形，吳沛憶當時也要了相同資料，現在竟然公開抹黑自己，已經委任律師對吳沛憶提告。

洪孟楷說，他在4月11日質詢國科會時，希望了解0403地震是否造成全台科學園區災損情行，過去只要發生大地震，都會有相關統計資料。當天的質詢內容、影片及機關回覆資料都可以在網路上查到，他當天是第一個詢問國科會的，吳沛憶則是第三個質詢，吳也要了相同資料，如果要科學園區資料就是探詢企業機密，吳沛憶是否也在探詢台積電機密資料？

洪孟楷表示，吳沛憶可能是新科立委，不太了解狀況，相關質詢過程，機關回覆訊息都可以在立法院網站上找到，如果是機密，政府機關會公開給所有國人觀看？民進黨立委現在不演了，直接用假消息對別人潑髒水。

洪孟楷說自己不容許任何造謠抹黑，已經委任律師將向吳沛憶提告，期盼用司法程序導正社會視聽，還他個人清白。

0403花蓮大地震 吳沛憶 洪孟楷

延伸閱讀

綠批韓國瑜投票不中立 洪孟楷：院長投票天經地義

覆議翻頁後拚民生法案 洪孟楷：兒少保護、加薪等下周說明

覆議案明表決！洪申翰遭目擊帶睡袋進議場「為何大驚小怪」 徐巧芯狠嗆1句

柯文哲批國民黨版財劃法不合理 洪孟楷籲：各自提案討論

相關新聞

影／追超思進口蛋 黃國昌：國會調查權第一個就查

民眾黨立院黨團總召黃國昌與立委張啟楷上午舉行「不斷說謊遮掩的農業部 短差的六百萬顆雞蛋」記者會，質疑資本額50萬元的超思...

被控索要台積電機密 洪孟楷斥抹黑要對吳沛憶提告

民進黨立委吳沛憶指控國民黨立委洪孟楷曾於4月向國科會索取台積電機密資料，引發社群討論。洪孟楷今天不滿表示，他當初是向國科...

【重磅快評】民進黨油漆部隊出征 先抹紅再釋憲

針對國會改革釋憲大戰，賴清德總統今天親上火線發表敞廳談話，並領銜向憲法法庭提出釋憲、暫停處分，為民進黨下一步搭弩張弓。賴...

陸懲治台獨新規 林右昌：最慘的是國民黨、民眾黨

大陸國安、司法部門與國台辦日前聯名發布「懲治台獨」意見，推動台灣加入國際組織，或對外進行官方往來等方式，都觸犯分裂國家罪...

黃國昌爆超思為搶單而成立 疑農業部少報600萬顆日本蛋

超思公司進口巴西雞蛋案爭議延燒，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天爆料，超思是一家資本額僅有50萬的公司，竟然可以拿到農業部...

陸新規嚴懲台獨 賴清德：民主不是犯罪、專制才是罪惡

大陸國安、司法部門及國台辦日前聯名頒布懲治台獨分子新規定，分裂國家最重可判死刑。賴清德總統今強調，民主不是犯罪，專制才是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。