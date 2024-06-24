被控索要台積電機密 洪孟楷斥抹黑要對吳沛憶提告

民進黨立委吳沛憶指控國民黨立委洪孟楷曾於4月向國科會索取台積電機密資料，引發社群討論。洪孟楷今天不滿表示，他當初是向國科會要0403花蓮大地震導致全台科學園區的災損情形，吳沛憶當時也要了相同資料，現在竟然公開抹黑自己，已經委任律師對吳沛憶提告。

洪孟楷說，他在4月11日質詢國科會時，希望了解0403地震是否造成全台科學園區災損情行，過去只要發生大地震，都會有相關統計資料。當天的質詢內容、影片及機關回覆資料都可以在網路上查到，他當天是第一個詢問國科會的，吳沛憶則是第三個質詢，吳也要了相同資料，如果要科學園區資料就是探詢企業機密，吳沛憶是否也在探詢台積電機密資料？

洪孟楷表示，吳沛憶可能是新科立委，不太了解狀況，相關質詢過程，機關回覆訊息都可以在立法院網站上找到，如果是機密，政府機關會公開給所有國人觀看？民進黨立委現在不演了，直接用假消息對別人潑髒水。

洪孟楷說自己不容許任何造謠抹黑，已經委任律師將向吳沛憶提告，期盼用司法程序導正社會視聽，還他個人清白。