陸懲治台獨新規　林右昌：最慘的是國民黨、民眾黨

大陸國安、司法部門與國台辦日前聯名發布「懲治台獨」意見，推動台灣加入國際組織，或對外進行官方往來等方式，都觸犯分裂國家罪，情節嚴重者還能被判處死刑。民進黨秘書長林右昌今天痛斥中國愚蠢，直言中國政府未來將進退兩難，不曉得如何面對台灣人民和過去比較親中的政黨，因為全部「一竿子打掉」，最慘的將是國民黨、民眾黨。

根據對岸說法，「分裂國家罪」的4種情形包括建立台獨組織，改變「台灣是中國一部分」的法律地位，和推動台灣加入國際組織、竄改「台灣是中國一部分」的事實等。分裂國家犯罪最高是死刑，追訴期是20年。

不過，美國在台協會（AIT）昨天發布新聞稿，重申美方支持台灣有意義地參與聯合國體系，包括參與世衛組織（WHO）與國際民航組織（ICAO）。

林右昌今天上午接受廣播節目「POP撞新聞」專訪，談及對岸羅列4項分裂國家罪樣態，他痛批，這是荒謬、不智且愚蠢的說法，台灣有非常強的經濟和民主體制，世界上非常歡迎台灣，新冠疫情期間「Taiwan can help」在國際上打響知名度，半導體、AI科技產業實際上也以台灣為中心。

林右昌續指，世界上很多國家都支持台灣有意義的參與國際組織，因為這跟人權有關，譬如世界衛生大會（WHA），這跟人類健康有關，新冠疫情時台灣也有很大貢獻，另外是國際民航組織（ICAO），飛航安全不分國界，各國都有安全需要，台灣必須參與這些國際組織，且是很重要的成員之一。

林右昌舉例，前陣子國民黨籍立法院副院長江啟臣率朝野立委爭取台灣加入WHA，若照國台辦邏輯，江啟臣也算是頑固台獨份子，必須被判重罪，因為爭取台灣國際空間，邏輯完全不通；又如國民黨團總召傅崐萁日前率團赴陸，這些藍委過去搞不好也說過違反這4點的話，是不是都要抓來關？

林右昌說，中國公布「懲治台獨」新規最慘的是國民黨、民眾黨，接下來不曉得要怎麼辦，用台語比喻，中國政府也將因為這個新規「哽著（喉嚨被噎到）」，陷入進退兩難，不曉得如何面對台灣人民，還有過去比較親中的政黨，因為全部一竿子打掉。