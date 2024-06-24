【重磅快評】民進黨油漆部隊出征 先抹紅再釋憲

針對國會改革釋憲大戰，賴清德總統今天親上火線發表敞廳談話，並領銜向憲法法庭提出釋憲、暫停處分，為民進黨下一步搭弩張弓。賴清德號稱「務實的台獨工作者」，在釋憲攻防前，民進黨早就先出動「油漆部隊」，依據「賣台」的紅色劇本，賣力把在野黨抹紅、抹黑，綠軍側翼劃好箭靶，就等賴總統今天下達軍令狀。

大陸日前發布關於懲治「台獨」頑固分子的意見，讓民進黨撿到機關槍。立法院民進黨團總召柯建銘指出，國民黨與民眾黨對抗人民、憲法及大法官，「因為他們就是當中國的附隨組織、要賣台，所以他們現在最怕釋憲」。民進黨秘書長林右昌也補刀說，行政院覆議案遭立法院否決，是由共產黨導演，藍白賣力演出，謀求奪台奪權的劇碼；在野陣營利用立法院實質過半，侵害民進黨的行政權，搞到沒錢可花，2026、2028選舉讓民進黨輸，這就是國民黨跟民眾黨的陽謀。

柯建銘、林右昌宛如油漆大隊長，對在野黨盡情潑灑。行政院長卓榮泰日前赴立法院就覆議案備詢，國民黨立委徐巧芯質詢，國會改革法案通過後，機敏國家資料、企業重要專利配方是否會出現在中共領導人習近平桌上？卓榮泰表示，會出現在立法院桌上，但會不會有其他轉換，他不清楚，「曾經有過這樣的疑慮，也曾經發生過這樣的事件」。

若在戒嚴時期，閣揆若指涉「通匪之虞」是何等大事，最嚴重可能要掉腦袋，即使在如今民主社會，洩密、叛國也是難以承受之重，但卓榮泰竟在國會殿堂脫口而出，不用舉證、不負責任，就把一頂紅色大帽子強加在野黨頭上，令人譁然。

民進黨無限上綱，把在野黨的國會改革修法、否決覆議案等動作，都跟北京劃上等號。國民黨主席朱立倫反批，民進黨換了位子換腦袋，抹黑、抹紅國民黨，真是太墮落了。立院民眾黨團總召黃國昌說，台灣公共政策討論品質不斷墮落，正是民進黨毫無根據抹紅、抹黑，創造社會對立跟分裂，從中擷取政治利益，難道這就是賴總統的領導風格？

民進黨油漆部隊大肆出征，抹紅、抹黑的劇本早就寫好，釋憲開戰前，朝野已水火不容。賴清德延續「抗中保台」的主戰路線，在野黨的所作所為，背後可能都是「阿共仔的陰謀」，民進黨的所作所為，則被解讀「攏係愛台灣」。民進黨為釋憲大戰準備一桶桶油漆，把藍白都抹上紅色標籤，還不忘自我美化一番；賴清德今天下達釋憲指令，卻猶如一把利刃，把朝野關係、台灣社會一切為二，難以平復。