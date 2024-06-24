黃國昌爆超思為搶單而成立 疑農業部少報600萬顆日本蛋

超思公司進口巴西雞蛋案爭議延燒，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天爆料，超思是一家資本額僅有50萬的公司，竟然可以拿到農業部委託進口雞蛋7億元的大單，然而早在2022年就發生離譜情事，超思在爆進口巴西蛋爭議前，早已接到進口日本雞蛋的訂單，甚至沒有簽訂採購合約，農業部的說詞前後不一，數量相差約500至600萬顆。

民眾黨立法院黨團上午舉行「不斷說謊遮掩的農業部，短差的六百萬顆雞蛋」記者會，黃國昌表示，農業部在去年的雞蛋採購專案，總共出現五大謊言、三大遮掩手法，一家資本額僅有50萬的公司，竟然可以拿到7億元的大單，然而早在前年就發生離譜情事。

黃國昌指出，去年超思進口巴西雞蛋引起軒然大波，農業部聲稱該公司不是為了專案進口雞蛋而成立，還說超思早在2022年就從日本進口雞蛋，然而超思成立於2022年9月，而且早在他們成立以前，就已經拿到中央畜產會從日本進口雞蛋的訂單。

黃國昌直言，超思完全就是不折不扣，為了要做農業部、中央畜產會的生意而成立的公司，農業部不斷說謊、避重就輕，試圖欺瞞台灣社會大眾，根據中央畜產會的付款明細，一家2022年9月初成立的公司，竟然在9月27日就接受付款，「早就已經喬好了，超思這家當時根本還不存在的公司，中央畜產會就是要給他做。」

黃國昌再指，農業部長陳駿季在第一時間聲稱，合約內容有保密義務不能提供，然而負有保密義務的一方，從頭到尾都是廠商，根本就不是農業部，竟然可以在國會公然說謊，逼得農業部最後才終於承認，超思從日本進口雞蛋沒有簽訂合約。

黃國昌批評，農業部的說法一變再變，先是說沒有簽訂合約，又說部分是以合約進行，一開始說是中央畜產會以自有資金進口，後來又說是農業部補助1.7億元，然而至今仍然拒絕提供細項，超思到底進口多少雞蛋，就連這樣最基本的問題，農業部到目前為止都說不清楚。

黃國昌指出，依照農業部提供的匯款明細清單，超思公司進口158櫃、151萬6800公斤、總計2540萬顆日本雞蛋，發票金額為1億8770.8萬元，農業部先是說18萬4320箱，後來又改口15萬3504箱，兩者相差約32櫃、3萬0816箱，相差將近500至600萬顆雞蛋。

黃國昌表示，超思公司只有進口15萬3504箱，農業部卻付了18萬4320箱的錢，這筆亂七八糟的糊塗帳，麻煩農業部先解釋清楚。

黃國昌細數，農業部的三大欺瞞手法，包括一再推託，胡扯藉口不提供相關資料；為了遮掩，提供內容不實的回覆數據；匆忙移送偵查，拒絕提供行政調查報告，難道這就是台灣的民主法治，覺得方便就公告，覺得不方便就不公告，放任行政機關恣意妄為到這種程度。

民眾黨立委張啟楷表示，「反常必有妖」，立法院通過國會改革法案，當中就有虛偽陳述的條文，接下來當然要成立調查委員會，要查的案子就是超思進口雞蛋，政府不能把司法當成蓋牌的防火牆，否則立委要如何問政，如果沒有國會改革，無法徹底解決問題。