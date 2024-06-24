聖克里斯多福總理訪台 賴總統軍禮歡迎盼深化合作

總統賴清德今天以軍禮歡迎聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯伉儷。賴總統表示，台灣和聖克里斯多福及尼維斯聯邦共享民主人權價值，感謝德魯在國際場域為台灣仗義執言，展現對台灣的支持，他非常期待兩國持續推動各項合作計畫，為人民增進福祉。

加勒比海地區友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）伉儷率團於22日抵達台灣，展開為期5天的國是訪問行程。

賴總統今天上午在總統府前廣場主持軍禮歡迎德魯伉儷，軍禮儀式鳴放21響禮砲、演奏兩國國歌及檢閱儀隊；副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍等人出席軍禮歡迎儀式。

賴總統致詞表示，他代表中華民國政府及人民歡迎德魯再次率團訪問台灣，這是德魯上任以來，第二度正式出訪台灣，展現對兩國邦誼的高度重視。台灣和聖克里斯多福及尼維斯聯邦共享民主人權價值，這些年兩國持續深化邦誼，在各領域攜手合作，創造豐碩的成果。

賴總統指出，他也要感謝德魯在國際場域為台灣仗義執言，展現對台灣最大的支持。今天以隆重的軍禮歡迎德魯伉儷訪問團，非常期待透過這次訪問，兩國持續推動各項合作計畫，共同為雙方人民增進更多福祉。祝福德魯伉儷及各位訪賓行程圓滿順利。

德魯致詞表示，他很榮幸以總理身分率團來台進行國事訪問，非常感謝各位溫暖的接待，也感謝台灣為他們此行安排的行程。

德魯指出，本次訪台重要意義在於強化雙邊超過40年的穩固邦誼，進一步拓展合作關係，將藉此深化夥伴關係，共同發揮創意，攜手解決國家發展的挑戰。

德魯提到，聖克里斯多福及尼維斯自1983年獨立以來，與台灣在科技、財政、國際倡議等雙邊合作領域，都有豐碩的成果。聖克里斯多福及尼維斯的國民也受惠於台灣提供的獎學金及教育，一同來為國際社會作出更大的貢獻。

德魯表示，他也要在此恭喜賴總統當選，相信賴總統的領導力，將為台灣寫下光明的新篇章，期盼在賴總統的協助下，持續深化兩國關係。

德魯指出，聖克里斯多福及尼維斯天然資源有限，人民是最大的資產，相當重視人才培育，他非常感謝中華民國台灣政府提供寶貴的協助。

德魯表示，感謝台灣在農漁業、醫療、公共基礎建設、資通訊、環保等領域，提供協助，身為台灣的朋友，聖克里斯多福及尼維斯政府會持續在國際上發揮影響力，提倡與台灣共享的價值與原則。

德魯指出，聖克里斯多福及尼維斯會致力推廣民主、良善治理、人權及法治等共同價值，他相信台灣對全球經濟繁榮扮演重要角色，因為台灣生產並出口優質商品及服務，台灣也在許多領域對國際付出貢獻，包括全球疫情、氣候變遷調適及減緩防災、糧食及民生安全、快速都市化等等。