陸新規嚴懲台獨 賴清德：民主不是犯罪、專制才是罪惡

大陸國安、司法部門及國台辦日前聯名頒布懲治台獨分子新規定，分裂國家最重可判死刑。賴清德總統今強調，民主不是犯罪，專制才是罪惡，中國認為不贊成統一就是台獨，那台灣只有「統一促進黨」不是台獨，呼籲中國正視中華民國的存在，和台灣民選政府交流對話，否則台灣跟中國的關係只會越來越疏遠。

賴清德上午首度在總統府敞廳發表談話，強調將秉持「守護憲政、保護人民」的精神，針對國會改革修法聲請釋憲。媒體提問，大陸國台辦日前宣布懲戒各種型態的台獨作為，最重可判死刑，還能跨國追溯行動，這對海外、在陸經商的台商會不會有增加人身安全風險的情況？

賴清德回答問題前，選擇先向中國南方因暴雨成災的民眾表達慰問之意，他說，希望中國災後重建能夠順利，讓受災民眾能夠儘速回復正常生活。

話鋒一轉，賴清德強調，民主不是犯罪，專制才是罪惡，中國沒有任何權力可以制裁台灣人民，只因為台灣人民的主張；中國更沒有跨域追溯台灣人民的權力。

賴質疑，根據中國意見，不贊成統一就是台獨，無論是台灣派、中華民國派、中華民國台灣派，在中國眼中通通都是台獨，台灣政黨只有「統一促進黨」不是台獨，他希望朝野應該共同面對這個問題，大家團結、合作。

他也呼籲中國，要正視中華民國的存在，和台灣民選政府交流對話，這才是增進兩岸人民福祉的正確之道，如果不這樣做，台灣跟中國的關係只會越來越疏遠。