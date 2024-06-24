赴立院國情報告即問即答？賴清德：釋憲出來後再決定

國會改革法案三讀修正後，將常態化邀請總統至立法院進行國情報告，也必須即時回答立委提問，被質疑違憲，民進黨團總召柯建銘曾透露，「合憲前，賴總統不去立院國情報告」。賴清德今指出，既然立法院三讀法律涉及違憲，還是等到釋憲結果後再做決定，也呼籲在野黨不宜貿然行動。

賴清德上午首度在總統府敞廳發表談話，強調將秉持「守護憲政、保護人民」的精神聲請釋憲。媒體提問，釋憲結果還不確定何時出爐，此前若在野邀請總統赴立法院國情報告，總統府會有什麼因應？儘管賴強調，不會把個人意向凌駕憲法秩序之上，是否會堅持在合憲前不赴立法院國情報告？

對此，賴清德指出，既然這次立法院三讀通過的法律涉及違憲，而且總統府也已提出釋憲，「我們還是要等到釋憲結果之後再做決定」，他也呼籲在野黨，應該要尊重憲法嚴肅性，在大法官還沒做出釋憲結果前，不宜貿然採取行動。