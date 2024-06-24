藍委批大法官是民進黨看門狗 司法院：怎麼可能是這樣
針對國民黨立委批評大法官沒有民意基礎、是民進黨看門狗等說法，司法院副秘書長黃麟倫今天受訪說，社會自有公斷，怎麼可能會是這樣子。
立法院司法及法制委員會今天併案審查台灣民眾黨立法院黨團、國民黨立委翁曉玲、民進黨立委劉建國所提法院組織法部分條文修正草案等案，黃麟倫、法務部長鄭銘謙等人列席說明，並備質詢。
關於立法院否決國會職權修法覆議案，民進黨立法院黨團將聲請釋憲，引發關注。
黃麟倫會前被媒體問到，國民黨立委羅智強近日批評大法官好像是民進黨看門狗等說法，黃麟倫回應指出，這樣的評論是否公允，社會大眾自有公斷。
媒體追問，「絕對不是看門狗嗎」，黃麟倫說，怎麼可能會是這樣子。
有關總統賴清德針對國會改革法案將提釋憲等問題，鄭銘謙說，尊重聲請釋憲的決定。至於民進黨立法院黨團總召柯建銘稱國會改革是藍白陣營應和中國，鄭銘謙表示尊重。
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