藍委批大法官是民進黨看門狗 司法院：怎麼可能是這樣

行政院針對國會改革相關法案覆議失敗，緊接著登場的，將是聲請釋憲、暫停處分，以及罷免案「遍地開花」。不過對於罷免案，最關鍵的不是罷免成功與否，而是罷免成功後的補選能否「變天」。從2020立委選舉各選區的立委得票率來看，一旦大規模的罷免成真，有3個選區很可能「變天」，其中2個選區現任者是藍營，一個是綠營。

2024-06-24 10:00