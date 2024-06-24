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【專家之眼】財劃修法中場 看見藍白的自律與節制

聯合報／ 陳國樑／政大財政系教授暨系主任、政大財稅研究中心主任
立院財委會日前續審財劃法修正案，財政部長莊翠雲（右五）出席聆聽朝野立委意見。本報資料照
立院財委會日前續審財劃法修正案，財政部長莊翠雲（右五）出席聆聽朝野立委意見。本報資料照

財劃法的修正詭譎多變，「斗然而來，戛然而止。」

距立法院財政委員會於6月5日浩浩蕩蕩地召開了第一次初步審查會與第一次公聽會後，不過兩周的時間，財委會全體委員會議於6月19日表決，通過國民與民眾兩黨委員臨時提案，建請財政部在第二會期開議（9月22日）前，提出財劃法修正草案於立法院審議。至於目前的20件修正提案，決議：「另擇期繼續審查」。換言之，本會期財劃法修正的討論已經結束，進度在原地踏步。

由於在野兩黨在會期開始前即已磨刀霍霍，將財劃法修正列為本會期優先法案，對外也都表示希望能在6月中旬「送出」委員會，自6月5日修法討論啟動後，財委會始終籠罩著「山雨欲來風滿樓」的緊張氣氛。即使是在6月19日會議當天協商開始，第二順位發言的國民黨立委賴士葆，猶信誓旦旦表示：「可以逐條開始，一條一條往下走」，是以修法的停滯，乍看之下，似乎是在野兩黨的一場挫敗，但其實不然。

首先，雖然國民與民眾兩黨皆提出全盤的修法規劃，但中央與地方財政收支劃分，彌綸區宇、經緯萬端，財劃法為財政根本大法，茲事體大，兩黨一致強調，財政部必須提出行政院版的財劃法修正案。就此而言，我們看到了主導財委會且本屆立委席次合計過半的「在野聯盟」，即使實質決定權在握，仍然可以尊重專業，展現了高度的自律與節制。

其次，在野兩黨的臨時提案，看似自廢武功，但相較於仗人數優勢，肆無忌憚地蠻橫修法，給財政部三個月的時間提出行政院版本，其實是把球傳回到財政部手上，接下來，行政院的態度與財政部的修法規畫，就都必須攤在陽光下，供各界檢視。

相較之下，在執政黨部分，雖然20件修正提案中，不乏民進黨籍立委提案，但多為片斷考慮，且並無黨團版本、欠缺完整修法主張。再者，在6月6日卓揆夜宴經濟、財政委員會的民進黨立委後，確定了：「暫不推政院版、民進黨團版」的立場，是以修法的停滯，乍看之下，似乎是行政院的一場勝利，但其實是羞辱了財政與主計專業，對於財政與主計專業造成莫大的傷害。

長著「政治」與「專業」兩個腦袋的財政部，自從現任部長莊翠雲上任以來，在重大決策上，「專業的腦」往往為「政治的腦」霸凌、粗暴以待；在「囤房稅2.0」的修法如是、「租金支出從列舉扣除改為特別扣除」的修法亦如是。在本會期財劃修法的討論中，自始至今，只見財政部咿咿喔喔地重複著：「凝聚最大共識」；左支右絀、跋前疐後，試圖掩飾沒有得到行政院授權的委屈與窘境。

主計長陳淑姿的行事作風向來低調，但卻遭媒體評論指出，早在2008年就讀碩士在職專班時所撰寫的碩士論文，即提出應：「『盡速』通過修正財政收支劃分法」的政策建議。而今，陳主計長主管中央預算與全國主計機關，卻礙於局勢被迫自我打臉，放棄理想與主張，讓人居心何忍。

統籌分配稅款本為地方政府課稅收入，補助款則分分毫毫盡為民脂民膏，然曾幾何時，兩款竟都淪為中央執政者箝制地方政府的工具。這次財劃法修正的戲碼，清清楚楚、明明白白地呈現了，在財政中央集權集錢下，修法最大的障礙在於—掌握了魚與麵包分配權的中央執政者，對於權力與財源下放地方政府的猶豫與抗拒。

最後，「子規夜半猶啼血，不信東風喚不回」；筆者願再一次藉本文呼籲財政與主計部門：「若專業服務的對象是『政治』，而不是『眾人』，就失去了專業的本質；一旦自甘淪為政治的工具，專業不復專業矣。」

修法 行政院 財劃法

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