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星期評論／為財劃法嗆聲 南霸天能救南北失衡？

聯合報／ 本報記者王昭月
高雄市長陳其邁。圖／聯合報系資料照片
高雄市長陳其邁。圖／聯合報系資料照片

高雄市長陳其邁不滿國民黨版本的財政收支劃分法修正案獨厚台北，在黨內國會改革宣講場子放話要賴清德總統遷都高雄，讓南部鄉親聽得心有戚戚焉，歷來南部民進黨政治人物無不爭取中央部會、國營事業南遷，都難以如願，陳其邁此話再度攪亂一池春水，增添了自己南霸天政治分量，但能真的為爭取實質區域平衡再更進一步嗎？

國民黨版財劃法對台北加了3％統籌分配款，南二都分配款卻居倒數1、2名，陳其邁數度怒喊不公，激化南方群眾長期遭輕忽的滿腹委屈，台南市長黃偉哲及高雄多位綠營立委都贊聲。

身為市長，陳其邁替高雄爭取最大利益是應盡職責，前總統蔡英文時，他即善用熱線討資源，讓蔡直呼難以招架，如今剛改朝換代，便對賴政府喊話遷都，直著來的「氣魄」，讓賴、陳間的互動平添想像。

首都南遷非陳其邁最早喊出，台聯前立委羅志明20多年前競選高雄市長時就納入政見，監察院長陳菊任高雄市長時不只提遷都，還強硬要求中油等國營事業總部遷至高雄，陳其邁2017年當立委時也針對首都南遷倡議「大南方戰略」，都未遂願。

遷都主要著眼於區域平衡發展，首都集權又集錢，對南方城市來說無異是顛覆宿命的良方，不致讓各國誤以為「台北，就是台灣」，但長年以來，遷都始終止於大噴政治口水的假議題，扭轉重北輕南劣勢的夸夸之談，誠如綠營「愛台灣」的廉價口號。

6年前海委會敲鑼打鼓成為第1個進駐高雄的中央部會，至今業務重心仍擺放台北，出身高雄的海委會主委管碧玲也不在高雄辦公，整件事充其量就是換個住址假搬遷，首都南遷對南方民眾而言更像不折不扣的春秋大夢，陳其邁之怒，又何能撼動？

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