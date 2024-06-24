禁伐補償修正案 高金素梅：綠行政手段擾亂

立法院日前三讀通過「原住民保留地禁伐補償條例」修正案，總統府仍未公告。原民立委高金素梅昨表示，行政院原決定提覆議，至廿一日才踩煞車，改提出「三加三」方案；行政院雖重申無覆議規畫，她質疑，執政黨意思很清楚，反對的案子即使通過，他們也要窮盡一切行政手段擾亂。

總統府遲未公告修正案，高金素梅昨指出，據傳國發會廿日下午開會，決定針對禁伐補償條例提覆議，並命原民會草擬覆議理由；廿一日上午，覆議踩煞車，下午改由民進黨立委鍾佳濱召集對策會議，參與者有民進黨原民立委伍麗華、陳瑩，以及主計總處、原民會、林業署。

高金素梅指出，原民會在會中提出「三加三」方案，也就是跟過去一樣領三萬元，另外三萬元要每年砍幾次草、並檢查通過才能領；會議最終採納原民會的意見。但她質疑，「禁伐補償條例」的法案名稱就是補償，怎能要求被補償對象要付出代價才能領？何況法條本文已限制「林木覆蓋率達七成才能補償」，因此原民會的提議是「行政辦法抵觸法律本文」，是無效的。她要敬告執政當局依法行政才是王道，禁伐補償豈能附加條件？

行政院發言人陳世凱上周強調沒有覆議規畫，針對預算提高恐排擠其他族人資源，會在能力範圍內排除萬難。行政院昨再強調政策沒有轉彎，不會提覆議。相關官員指出，全國原住民目前有六十幾萬人，提出禁伐補償者約五萬多人，補償額度翻倍後，支出將多出廿幾億元，原民會必須考量整體資源配置，相關部會將持續溝通，思考如何合理分配預算。