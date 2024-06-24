星期評論／統籌款分配不公 中央不能坐視

攸關各縣市建設發展的財政收支劃分法修法歷經20多年始終無進展，國民黨提出修法版本，立院內外依然吵得不可開交。分配不公是事實，奈何無論藍綠都是換位子換腦袋，有權作主時往往刻意忽略，如今朝小野大，正是重立機制、合理分配財源的契機。

依既有財政收支劃法，統籌分配款六都占7成，其他縣市分配3成。坐擁百萬人口的彰化今年獲131.54億元，金額雖是六都以外最多，但依統籌款加權規定土地面積仍是主要考量，彰化地小人多，人均分配1059元，僅高於竹縣，之前則長居最後一名，逢選舉總成為熱議話題，選後不了了之。彰化另獲一般補助款180.81億元，金額僅次於屏東。

兩項補助彰化人均共2萬5154元，居縣市後段班；彰化自有財源約23到24%，面對龐大的人事與建設支出遠不敷需求，因此期待透過財劃法修法改善。依國民黨版本試算，彰化統籌款將增加443億元，金額僅次於新北市，縣長王惠美認為可有效挹注地方建設與社會福利。

王惠美說，財劃法修法已喊20多年，財源分配不均是事實，現況是強者愈強、弱者愈弱，很多資源都集中在六都，彰化縣民不是二等公民，中央有義務讓各縣市有更好財源，有更好的發展。

藍營縣市多抱怨中央集權又集錢，看「顏色」給補助及重大建設。一名官員就說，彰化爭取二林精密機械園區卡在環評，軌道建設也一波三折；中央補助常是政策性的競爭型補助，地方要基於需求去建設，往往欠缺經費，難以形塑地方特色，拉大與六都的差距。

統籌分配款的餅就那麼大，分少的縣市勢必反彈，中央與其在這塊大餅挪來挪去，不如另闢財源，像利用近年來超額稅收補助地方，縮小縣市發展差距；各縣市也要積極開源節流，以彰化來說，擁有全台最好的風場及日照條件，若「綠金」發展好，也有機會擺脫困境。