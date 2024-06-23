盧秀燕允和黨籍立委爭取改善健保點值 林靜儀：要量入為出
台中市診所協會今辦30周年慶，市長盧秀燕前往祝賀致詞時主動提及，會和黨籍立委共同努力為醫師們爭取提高健保點值。衛福部次長林靜儀致詞時也主動回應，並藉衛福部長邱泰源20日對外界承諾過的，表示會在1年內，一定讓點值達到大家滿意的地步。
除了盧秀燕，國民黨籍立委顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋等晚間都一同出席周年慶餐會。盧秀燕致詞時問台下：「你們最關心的是健保的點值問題，對不對？」台下立即響起一片掌聲。
她說，所以她已拜託現任的立委，尤其是在衛環委員會的廖偉翔和在財政委員會的顏寬恒，以及黃健豪、羅廷瑋都一起發聲，就像她以前為診所醫師解決稅務問題，提高醫師所得一樣，繼續為大家努力。
林靜儀說，點值當然是大家很在意的事，但有很多事得要配套處理，衛福部正向行政院爭取，把原本放在健保裡的公務預算抽離，另還有分級醫療制度應落實，因為這也影響了點值的計算。所以，要一步一步來，就像癌藥基金應由基金處理，以不占健保預算，影響了點值。
她說，衛福部一直在回應醫界的期望，但不是一個動作可以完全解決。有參加過相關會議的醫界人士應會知道，不會是一個因素就能解決的。另像是醫師、護理師人力的缺乏，也都要一個個的處理，希望在點值改善時，要照顧到醫療人員。但點值要好，量入為出是重點。
對於醫界所說，希望政府用補貼方式。林靜儀說，現在所估算的都是在有總額的算法下，但如果是點值入法，就是沒有總額的算法，也就不是現在的數字了。
童綜合醫院副院長吳肇鑫說，現在的點值平均約在0.86到0.89間，但在醫療成本增加、點值卻打折下，希望點值應至少到0.95。因為0.95等於醫療給付打了95折，也就等於要醫療院所保證獲利5%以上，但有哪一個行業是可以保證獲利的？何況現在還是扣了約12%多，這是醫界大家共同心聲。
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