修選罷法罷免門檻？ 藍委籲審慎應對：時機、論述缺一不可

國民黨立法院黨團認為現行罷免門檻不合理，黨團內部近期開始討論是否休「選罷法」，但也有藍營立委認為，修改選罷法勢在必行，不過時機需要審慎評估。國民黨立委牛煦庭表示，黨內大多數立委都認為現行機制不合理，也盼保護藍營夥伴不受騷擾，所以支持修法，但是「時機」與「論述」也相當重要，應審慎處理。

牛煦庭提到，修選罷法茲事體大，啟動修法的時機為何？選罷法討論的過程該如何因應民進黨攻擊？民眾黨是否願意支持？如何回應社會支持？這些都是修法實務上須考量的問題，黨團會議上並無結論。修法的時機、論述缺一不可，如果未能充分準備，修法過程將出現各種變數，屆時若無因應之道，不但修法受阻、反而可能為罷免案添柴加火，對此應審慎應對。

另也有國民黨立委贊同牛煦庭意見，該名藍營立委表示，現在的選罷法相當畸形，只要選區內達百分之二十五的民眾連署便可提出罷免，可能連當選民代當初得票的一半都還不到，如果遇到狂熱政治團體，不斷提出罷免案，恐導致國家不斷對立。

該名藍營立委認為，修法節奏相當重要，國會改革議題已經被民進黨抹紅，如果要另闢新戰場，國民黨準備好了嗎？藍營應該先準備好論述，並讓公民團體出來發聲，讓所有人民了解為何要推動修改選罷法，增加討論，在社會上達成共識，再行修法。