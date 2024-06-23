張善政首度出席觀禮 綠營桃市黨部新主委上任宣示「贏回2026」
民進黨桃園市黨部今天晚上在中壢區舉辦第5屆新任黨職人員就職典禮，民進黨中執委呂林小鳳監交下，新任主委、市府客家局前局長黃傅淑香與卸任主委張丞儀交接印信上任，海基會董事長鄭文燦到場祝賀，桃園市長張善政首度出席觀禮致意，黃傅淑香說，期待與黨部執評委、黨代表及議員一起努力打拚，得到桃園老中青市民認同，贏回2026年選舉。
民進黨桃園市黨部辦理第5屆新任黨職人員就職典禮，黃傅淑香接下市黨部主委印信走馬上任，前市議員郭蔡美英接任市黨部新任評委召集人，鄭文燦、張善政兩位前、後任市長在會場握手致意，張善政祝賀觀禮後離開，鄭文燦介紹黃傅淑香擔任員、局長資歷完整，並期勉在黃帶領市黨部與黨團合作下，打贏2026年選舉。
黃傅淑香表示，她接任市黨部主委，希望與執評委和黨代表一起努力改變黨務系統，配合黨主席賴清德要求黨部創新作法，發展自媒體、網路空間，立法院職權行使法覆議案未過，市黨部將配合黨中央守護台灣民主自由的課題。
黃說，面對2026年大選是他任內重要任務，黨部繼續認真在地生根經營、連結地方需求，做好每件人民服務案，得到人民期待，讓中堅選民、年輕人支持民進黨，黨部將招募黨員回家，爭取年輕人認同民進黨進而加入民進黨，希望做好生根服務得到老中青市民認同，目標贏回2026年選舉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言