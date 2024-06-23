張善政首度出席觀禮 綠營桃市黨部新主委上任宣示「贏回2026」

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聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
民進黨桃園市黨部新任主委黃傅淑香（左）與卸任主委張丞儀（右）交接印信上任。記者曾增勳／攝影
民進黨桃園市黨部新任主委黃傅淑香（左）與卸任主委張丞儀（右）交接印信上任。記者曾增勳／攝影

民進黨桃園市黨部今天晚上在中壢區舉辦第5屆新任黨職人員就職典禮，民進黨中執委呂林小鳳監交下，新任主委、市府客家局前局長黃傅淑香與卸任主委張丞儀交接印信上任，海基會董事長鄭文燦到場祝賀，桃園市長張善政首度出席觀禮致意，黃傅淑香說，期待與黨部執評委、黨代表及議員一起努力打拚，得到桃園老中青市民認同，贏回2026年選舉。

民進黨桃園市黨部辦理第5屆新任黨職人員就職典禮，黃傅淑香接下市黨部主委印信走馬上任，前市議員郭蔡美英接任市黨部新任評委召集人，鄭文燦、張善政兩位前、後任市長在會場握手致意，張善政祝賀觀禮後離開，鄭文燦介紹黃傅淑香擔任員、局長資歷完整，並期勉在黃帶領市黨部與黨團合作下，打贏2026年選舉。

黃傅淑香表示，她接任市黨部主委，希望與執評委和黨代表一起努力改變黨務系統，配合黨主席賴清德要求黨部創新作法，發展自媒體、網路空間，立法院職權行使法覆議案未過，市黨部將配合黨中央守護台灣民主自由的課題。

黃說，面對2026年大選是他任內重要任務，黨部繼續認真在地生根經營、連結地方需求，做好每件人民服務案，得到人民期待，讓中堅選民、年輕人支持民進黨，黨部將招募黨員回家，爭取年輕人認同民進黨進而加入民進黨，希望做好生根服務得到老中青市民認同，目標贏回2026年選舉。

海基會董事長鄭文燦（右）與首度出席民進黨桃園市黨部黨職就任典禮的桃園市長張善政（左）握手。記者曾增勳／攝影
海基會董事長鄭文燦（右）與首度出席民進黨桃園市黨部黨職就任典禮的桃園市長張善政（左）握手。記者曾增勳／攝影
民進黨桃園市黨部新任黨職人員就任主委黃傅淑香（左）在中執委呂林小鳳（中）監交，與卸任主委張丞儀（右）交接印信。記者曾增勳／攝影
民進黨桃園市黨部新任黨職人員就任主委黃傅淑香（左）在中執委呂林小鳳（中）監交，與卸任主委張丞儀（右）交接印信。記者曾增勳／攝影

張善政 民進黨 鄭文燦

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