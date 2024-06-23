派系配票 正國會拿下民進黨中市評議會召委
民進黨台中市黨部今投票選出16名執行委員及9名評議委員，晚上7點經6名評委推選，由正國會陳怡潔出任評委召集人。
民進黨台中市因英系、正國會、新潮流及綠色友誼連線各派系皆不過半，正國會與英系聯手掌握近6成票數，以往市黨部主委由正國會出任，評委召集人則由英系人馬出任；這屆主委是英系許木桂出線，經6位評委推舉，由正國會辦公室秘書陳怡潔出任評議委員會召集人。
投票結果，16名執委包括張佑宗、馬紫吟、楊榮國、吳忠益、王清景、林金堂、林秀枝、楊芳萑、許富凱、林明優、楊文君、黃斯駿、洪健銘、陳惠峯、沈金宗、蔡振修。
9名評委有張瀞之、陳怡潔、蔡水羅、洪曉玲、傅何庚、黃灯三、謝宜芮、詹淑惠、魏淑珠。
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