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影／軍人釣客滯陸逾3個月 家屬探視後返金…胡母：兒沒哭、胖8公斤

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影／軍人釣客滯陸逾3個月 家屬探視後返金…胡母：兒沒哭、胖8公斤

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門籍立委陳玉珍（左）、胡母（中）接受媒體採訪，胡母說，兒子在那邊過得很好，還胖了快8公斤。記者蔡家蓁／攝影
金門籍立委陳玉珍（左）、胡母（中）接受媒體採訪，胡母說，兒子在那邊過得很好，還胖了快8公斤。記者蔡家蓁／攝影

金門胡姓軍人釣客迷航到大陸遭扣留已經逾3個月，胡家人今天上午在金門籍立委陳玉珍的陪同下，到泉州探視胡男，今天下午4時許返抵金門。胡母在受訪表示，能順利看到兒子、胖了快8公斤，過得還不錯，心中懸著一顆心終於放下，呼籲賴總統重視一下，政府盡快把0214事件處理好，大家將心比心，處理得快、兒子就回來得快。

胡姓釣客的父母、妻女昨天下午搭乘小三通船班到廈門，今天上午在台辦的安排下到泉州探視胡男，胡母說，順利看到兒子，兒子變得比較胖，吃好睡好，過得還不錯，那邊有冷氣電視，他們對他很好；希望政府能夠注重這件事情，能快點把漁船0214事件處理好，將心比心，處理得快、兒子就回來快，停滯在那邊、兒子就回不來，呼籲賴總統，同理心將心比心。

針對記者詢問陸方有沒有說何時放人？胡母說，沒有說何時會放人，她說，陸方給他們很大空間可以好好獨處，跟兒子面談將近1至2小時，兒子還滿鎮靜的沒有哭，反而是她哭得比較厲害；胡母說，一見面小朋友就要爸爸抱，說希望爸爸快回來，女兒還跟爸爸說這次考100分，爸爸還跟女兒拉勾約定，下次多考2次100分，爸爸就回家了。

陳玉珍則說，0214事件不只對胡姓釣客，對於金門觀光影響都很大，因為此都卡住，過去曾經有些協商，中間也有些波折，陸委會應該趕快重啟協商，讓事件趕快解決，期盼大家都用同理心、人道主義來想這件事。此外，期盼鑑定速度加快，相關報告趕快出爐，該案屬於社會重大矚目案件，會跟檢調來溝通希望可以加快。

胡姓軍人釣客的家人在金門立委陳玉珍陪同下今天探視胡男，胡家人下午4時許返抵金門。記者蔡家蓁／攝影
胡姓軍人釣客的家人在金門立委陳玉珍陪同下今天探視胡男，胡家人下午4時許返抵金門。記者蔡家蓁／攝影
胡姓軍人釣客的家人在金門立委陳玉珍陪同下今天探視胡男，胡家人下午4時許返抵金門。記者蔡家蓁／攝影
胡姓軍人釣客的家人在金門立委陳玉珍陪同下今天探視胡男，胡家人下午4時許返抵金門。記者蔡家蓁／攝影

軍人 金門 陳玉珍

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