影／軍人釣客滯陸逾3個月 家屬探視後返金…胡母：兒沒哭、胖8公斤

金門胡姓軍人釣客迷航到大陸遭扣留已經逾3個月，胡家人今天上午在金門籍立委陳玉珍的陪同下，到泉州探視胡男，今天下午4時許返抵金門。胡母在受訪表示，能順利看到兒子、胖了快8公斤，過得還不錯，心中懸著一顆心終於放下，呼籲賴總統重視一下，政府盡快把0214事件處理好，大家將心比心，處理得快、兒子就回來得快。

胡姓釣客的父母、妻女昨天下午搭乘小三通船班到廈門，今天上午在台辦的安排下到泉州探視胡男，胡母說，順利看到兒子，兒子變得比較胖，吃好睡好，過得還不錯，那邊有冷氣電視，他們對他很好；希望政府能夠注重這件事情，能快點把漁船0214事件處理好，將心比心，處理得快、兒子就回來快，停滯在那邊、兒子就回不來，呼籲賴總統，同理心將心比心。

針對記者詢問陸方有沒有說何時放人？胡母說，沒有說何時會放人，她說，陸方給他們很大空間可以好好獨處，跟兒子面談將近1至2小時，兒子還滿鎮靜的沒有哭，反而是她哭得比較厲害；胡母說，一見面小朋友就要爸爸抱，說希望爸爸快回來，女兒還跟爸爸說這次考100分，爸爸還跟女兒拉勾約定，下次多考2次100分，爸爸就回家了。