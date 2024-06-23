快訊

影／軍人釣客滯陸逾3個月 家屬探視後返金…胡母：兒沒哭、胖8公斤

大韓航空驟降「驚魂半小時」 返台旅客餘悸猶存：短期不敢再搭飛機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲南市拜廟鄉親熱情 無黨籍大咖市議員陪同「互動密切」引關注

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
民眾黨主席（右二）柯文哲下午前往南市佳里九龍殿參拜，之後與南市議員陳昆和比鄰而坐聊天，互動密切。記者謝進盛／攝影
民眾黨主席（右二）柯文哲下午前往南市佳里九龍殿參拜，之後與南市議員陳昆和比鄰而坐聊天，互動密切。記者謝進盛／攝影

民眾黨主席柯文哲今天馬不停蹄在南市溪北地區活動，下午來到佳里九龍殿參拜，有熱情支持著頂著30多度豔陽從台南市區騎單車20多公里趕來相挺，曾加入民進黨目前是無黨籍的市議員陳昆和也全程陪同，離開前柯笑說，台南鄉親跟今天太陽一樣「熱情」。

柯文哲今天直搗民進黨主席賴清德政治本命區，一整天行程都安排在原台南縣區溪北區域，陸續走訪六甲蘭都觀光工廠、麻豆護濟宮、佳里國王家族觀光工廠、金唐殿、九龍殿等，南台灣烈日逼人，一整天都是動輒35、36度高溫，也考驗阿伯（柯文哲）人氣。

下午4點半多，柯文哲與夫人陳佩琪在民眾黨立委林國成及陳昆和及當地南勢里長黃進福陪同下，來到九龍殿參拜，此行是來還願，感謝總統選舉時九龍殿謝府元帥庇護。

與會人員中陳昆和也在隊伍中引起外界關注，上香後柯文哲與陳昆和比鄰而坐聊天，就當前政局交換意見。

在民眾黨南市黨部安排下，柯文哲也與鄉親合照，住市區的李先生說，認同阿伯的政治理念，特別頂著大太陽騎了20多公里來相挺，雖然滿身大汗，但能跟阿伯拍照就是開心。

住永康區賣鹹酥雞的鄭小姐也特別趕來，她說，自己沒有明顯黨派色彩，但是近來國會亂象，民進黨當家鬧事，且扭曲民主真諦，自己就是看不慣，來給民眾黨鼓勵。

陳昆和在柯文哲離開時面對記者詢問與柯互動過程，表示自己退出民進黨多年了，本來就是無黨籍，目前維持與藍、白陣營「等距」友好互動，最重要是努力如何讓台灣這塊土地更好。

民眾黨主席（中）柯文哲下午前往南市佳里九龍殿參拜，南市議員陳昆和（左一）全程陪同。記者謝進盛／攝影
民眾黨主席（中）柯文哲下午前往南市佳里九龍殿參拜，南市議員陳昆和（左一）全程陪同。記者謝進盛／攝影
住永康區賣鹹酥雞的鄭小姐（右）開心與柯文哲、陳佩琪夫婦合影。記者謝進盛／攝影
住永康區賣鹹酥雞的鄭小姐（右）開心與柯文哲、陳佩琪夫婦合影。記者謝進盛／攝影
住台南市區的李先生（右）說，認同阿伯政治理念，特別頂著大太陽騎了20多公里來相挺。記者謝進盛／攝影
住台南市區的李先生（右）說，認同阿伯政治理念，特別頂著大太陽騎了20多公里來相挺。記者謝進盛／攝影

柯文哲 陳昆和

延伸閱讀

民進黨：柯文哲與黃國昌成「傅隨組織」 才是真詐騙集團

下個戰場在財劃法 柯文哲喊話民進黨「起義來歸」：別自己保送藍版本

柯文哲：國會擁聽證及調查權 民進黨要擔心

林右昌批依國台辦新規邏輯 侯友宜、柯文哲是頭號戰犯

相關新聞

民進黨全黨殺一人？ 黃揚名曝這人被罷免就慘了：藍營恐一路潰敗

罷免基隆市長謝國樑第二階段連署，預計6月30日截止，目前連署書已達80％目標。對此，媒體人黃揚明認為，最後如果進入投票還截，「民進黨一定是全黨殺一人」，謝國樑要是被罷免成功，大罷免時代恐會來臨。

美國務院副助卿低調訪台 與台討論反擊聯大2758決議文

台美代表日前在台北舉行「國際組織議題工作階層會議」，針對美方協助台灣參與聯合國體系及其他國際組織進行討論。知情人士證實有...

影／軍人釣客滯陸逾3個月 家屬探視後返金…胡母：兒沒哭、胖8公斤

金門胡姓軍人釣客迷航到大陸遭扣留已經逾3個月，胡家人今天上午在金門籍立委陳玉珍的陪同下，到泉州探視胡男，今天下午4時許返...

柯文哲南市拜廟鄉親熱情 無黨籍大咖市議員陪同「互動密切」引關注

民眾黨主席柯文哲今天馬不停蹄在南市溪北地區活動，下午來到佳里九龍殿參拜，有熱情支持著頂著30多度豔陽從台南市區騎單車20...

查黃牛染綠／張學友演唱會剛結束...黃牛條款上路一年 究竟查出了什麼？

歌手張學友小巨蛋演唱會剛結束，黃牛票猖獗未曾停歇。文化部耗資2300萬成立的「黃牛檢舉及法律諮詢專案辦公室」由長慧法律事務所得標，計畫主持人袁秀慧、執行辦公室計畫顧問蘇孔志，兩人角色備受矚目。究竟第一期黃牛專案辦公室執行成效為何？

民進黨：柯文哲與黃國昌成「傅隨組織」 才是真詐騙集團

民眾黨主席柯文哲昨晚宣講時批評，綠營稱國會職權修法是擴權，但總統府成立三大委員會才是真擴權，痛批民進黨是最大詐騙集團。民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。