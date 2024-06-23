柯文哲南市拜廟鄉親熱情 無黨籍大咖市議員陪同「互動密切」引關注

民眾黨主席柯文哲今天馬不停蹄在南市溪北地區活動，下午來到佳里九龍殿參拜，有熱情支持著頂著30多度豔陽從台南市區騎單車20多公里趕來相挺，曾加入民進黨目前是無黨籍的市議員陳昆和也全程陪同，離開前柯笑說，台南鄉親跟今天太陽一樣「熱情」。

柯文哲今天直搗民進黨主席賴清德政治本命區，一整天行程都安排在原台南縣區溪北區域，陸續走訪六甲蘭都觀光工廠、麻豆護濟宮、佳里國王家族觀光工廠、金唐殿、九龍殿等，南台灣烈日逼人，一整天都是動輒35、36度高溫，也考驗阿伯（柯文哲）人氣。

下午4點半多，柯文哲與夫人陳佩琪在民眾黨立委林國成及陳昆和及當地南勢里長黃進福陪同下，來到九龍殿參拜，此行是來還願，感謝總統選舉時九龍殿謝府元帥庇護。

與會人員中陳昆和也在隊伍中引起外界關注，上香後柯文哲與陳昆和比鄰而坐聊天，就當前政局交換意見。

在民眾黨南市黨部安排下，柯文哲也與鄉親合照，住市區的李先生說，認同阿伯的政治理念，特別頂著大太陽騎了20多公里來相挺，雖然滿身大汗，但能跟阿伯拍照就是開心。

住永康區賣鹹酥雞的鄭小姐也特別趕來，她說，自己沒有明顯黨派色彩，但是近來國會亂象，民進黨當家鬧事，且扭曲民主真諦，自己就是看不慣，來給民眾黨鼓勵。