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民進黨：柯文哲與黃國昌成「傅隨組織」 才是真詐騙集團

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨發言人吳崢。記者胡經周／攝影
民進黨發言人吳崢。記者胡經周／攝影

民眾黨主席柯文哲昨晚宣講時批評，綠營稱國會職權修法是擴權，但總統府成立三大委員會才是真擴權，痛批民進黨是最大詐騙集團。民進黨發言人吳崢批評，柯文哲與民眾黨團總召黃國昌「由白轉藍」，變成「傅（指國民黨團總召傅崐萁）隨組織」，惟國民黨意是從，才是真正的詐騙集團。

吳崢指出，民眾黨長期以來慣用斷章取義、選擇記憶的方式作為攻擊執政黨的手段，在新國會開議以來，更變本加厲，甘於做國民黨的附庸，面對過去對人民承諾的改革主張，拋在腦後，只為與國民黨成為中國分裂台灣的在台協力者。

吳崢表示，這段時間以來，民眾黨高舉改革口號，實則成為國民黨黨國復辟的幫凶。藍白主張的「國會改革」法案充斥違憲、違反程序正義甚至侵害人民權利的條文，國民黨後續提出的反年改、恢復不當黨產等相關修正法案，民眾黨都選擇逃避、不出席表決，默認國民黨提案，「我們不禁要問，難道這就是民眾黨當初告訴支持者的，超越藍綠、改革的力量？」

吳崢強調，藍白兩黨這段時間不斷以「國會改革」之名，聲稱要查弊案，難道他們不知道這些他們口中所指的「弊案」，過去不只執政團隊都澄清多次，甚至有的也已獲得司法單位宣告查無不法。例如進口蛋的去化，農業部早在4月底已經全數銷毀，而在Covid-19疫情期間的疫苗與快篩試劑採購案，高達63案皆已獲得檢察官已查無不法簽結。

他質疑，這澄清民眾黨是不願面對，還是不敢想起？難道身為擁有8席立委的在野黨，不造謠就不會監督？

吳崢指出，柯文哲還說針對總統赴立院國情報告，他也不支持即問即答，這樣恐讓立法院淪為作秀舞台。但是柯主席難道不知道，黃國昌和傅崐萁聯手通過的國會擴權法案中，要求的正是總統到立法院即問即答，讓立委違憲質詢總統？再者，面對京華城案，柯文哲自己也拒絕出席台北市議會的專案調查，根本就是「嚴以待人、寬以律己」。不僅如此，針對近來的「北士科案」、「台北第一魚果市場改建」疑雲，柯文哲前市府都被質疑有不法之處，難道黃國昌不用先查自家主席嗎？

吳崢批評，柯文哲甚至特地為黃國昌護航，說黃國昌12年來不曾改變，但一個不斷打臉自己過去立場，被輿論笑稱「安全名單在哪、黃國昌就在哪裡」的人，哪裡不曾改變？民眾黨說不跟民進黨一樣下鄉，結果還是辦了宣講活動，卻不斷在活動上造謠。

他直言，上述行為，在在證明民眾黨就是個「昨是今非」、「選擇記憶」的詐騙政黨，而背離過去的價值、胡亂造謠指控的政客，也無怪乎會被群眾認定是「偽君子」。

吳崢 柯文哲 民眾黨 民進黨 黃國昌

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