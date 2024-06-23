行政院提覆議失敗 林右昌：釋憲文這周就會送到司法院

民進黨秘書長林右昌今天出席基隆「反濫權 護民主」活動時說，國民黨、民眾黨聯手通過濫權的法律，民進黨執政團隊、立法院黨團都已經表態要提出釋憲，釋憲文這周就會送到司法院，開始進行大法官審議程序。

立法院藍、白當團聯手主導通過國會改革相關法案，民進黨團質疑是濫權，行政院提出覆議，立法院21日表決，51票贊成，62票反對，覆議案不通過。

民進黨展開全台宣講活動，基隆市議員張顥瀚今在八斗子福清宮廣場，舉辦「反濫權 護民主」活動，林右昌和民進黨政策會執行長王義川、立委吳沛憶等人上台演說，批判國民黨和民眾罔顧民意，違法濫權。

林右昌說，國民黨跟民眾黨在國會不是在野黨，而是執政黨。人家講說執政不鬧事，國民黨不是對民進黨說「你們當家不鬧事」，民進黨很負責任，在行政院、在行政體系絕對不鬧事，只做福國利民的事，但是國民黨跟民眾黨在國會執政才4個月，當家又鬧事「胡亂搞」。

林右昌表示，立法院開大會時，青島東路有10萬人站出來，但是藍白立委沒有在乎這10萬人，10萬人站出來的背後是幾百萬人的民意，但是他現在就是鴨霸，「反正我在立法院裡面是多數，我為所欲為，你又奈我何。」

林右昌要民眾想想看，從國民黨立法院黨團總召傅崐萁，帶10幾個立委去中國回來之後，台灣一切都變了。520之前立法院裡面雖然亂歸亂，但是至少「照起工、照步數（按規矩）」來，要通過法案，各個委員會逐條仔細討論，因為法律訂的時候，牽涉到每一個人的權益，怎麼能夠不謹慎，差一個字就差很多了，差一個字就可能對老百姓產生很大的影響。

林右昌指出，國民黨和民眾黨這次隨便立法，這麼重大的法案，會影響行政權、司法權和監察權，會影響到每一個工商企業和老百姓，沒有討論「直接決下去」。

行政院提覆議，行政院長卓榮泰去立法院說明。林右昌說，雖然立法委員有質詢，但那個不是討論，國民黨和民眾黨卻說，有喔，大會有叫行政院長來這個報告。

「我要來大家報告」，林右昌指藍白走這一步，通過濫權的法律，是真正侵權的法律，所以民進黨包括執政團隊、立法院黨團、行政院，都已經表態要提出釋憲案，本周釋憲文就會送到司法院，開始進行大法官審議程序。