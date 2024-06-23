下個戰場在財劃法 柯文哲喊話民進黨「起義來歸」：別自己保送藍版本

立法院否決國會職權修法覆議案，民眾黨主席柯文哲今天說，財政收支劃分法將是接下來的重點法案，民眾黨立委黃珊珊已經做出詳細說明，民進黨如果自己不提法案，那就只能起義來歸，支持民眾黨的版本，「千萬不要自己保送了國民黨的版本。」

民眾黨昨天在榮星花園舉辦「反貪腐、護台灣」宣講，柯文哲今天透過臉書表示，感謝很多關心台灣未來的朋友，昨晚來到榮星花園，為民眾黨加油打氣，同時也聆聽國會改革三法、財政收支劃分法的立場。

柯文哲指出，政黨最後還是要對民意負責，根據民調顯示，多數民眾還是支持國會改革法案，這是民眾黨最強的底氣。

柯文哲也說，在推動法案的過程當中，民眾黨立法院黨團總召黃國昌真的是辛苦了，不僅要忍受民進黨對他的羞辱、謾罵，甚至還有人製作靈堂，但是從2012年到今天，黃國昌沒有改變，當年支持國會改革，今天依然支持國會改革，「改變的是民進黨，他們今天背叛自己曾經的理念，也背叛台灣人民。」

柯文哲也預告，在立法院通過國會改革法案之後，財政收支劃分法將是接下來的重點法案，黃珊珊已經為民眾黨的版本，做出非常詳細的說明，近年平均每年超徵兩千多億的預算，撥給地方政府不影響中央的支出，也改善地方政府的財務、落實地方自治，完全符合理性務實科學。