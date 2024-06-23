高雄場說明會登場 朱立倫：今日改革是綠營過去的主張

國民黨國會改革說明會今由黨主席朱立倫領軍前進高雄，支持者高舉「堅定改革、全面查弊」等看板，朱立倫發言時大量使用台語，並強調，推動國會改革就是讓陽光照進國會，讓國會有調查權、聽證權，官員到立法院不能說假、作弊；民進黨拚死拚活不讓法案通過，就是怕弊案曝光。電力是台灣安全問題，跟藍綠沒關係，主張核電研役不是愛用核電，而是缺電可以用核電。，

高雄場改革說明會在高雄市黨部舉辦，吸引逾300名地方幹部及支持者到場聆聽。黨主席朱立倫率不分區立委柯志恩、許宇甄、陳菁徽及林倩綺4位立委及議員登台宣講。

朱立倫表示，國民黨要求立法院長公開透明記名投票，官員到立法院不可以說謊，不可以作假、作弊，總統到國會做國情報告，哪一點違法、哪一點亂政，最可笑的是，民進黨對外賓講說這是違憲擴權，外賓卻告訴他，這不是國會應有的權利嗎？

朱強調，民進黨前輩，包括蔡英文當主席10年前提出來的版本，包括陳水扁、謝長廷、蘇貞昌、賴清德、林佳龍、顧立雄，拿他們提出的版本出來看，不是都一樣？民進黨反說是前輩搞錯，是違憲。

民進黨16日舉辦反濫權宣講會，高雄市長陳其邁對財劃法代表不滿。朱立倫提及，台灣凍省之後，中央說先暫時把錢收起來，接下來才分給地方，不過財劃法已經討論25年沒修，最近民進黨又說要從長計議、繼續討論，可能還要拖25年才要修，其實就是不想動，要求地方需要錢才來申請，豈非集權又集錢？

朱批評，賴清德當年擔任台南市長，大力疾呼說一定要修財劃法，綠營立委可能又會出來反駁說當時講錯了，國會改革也是他們說的，現在又說不對，所以財劃法一定要修，高雄縣市已經被欠25年的錢，從現在開始，該地方的錢就要分給地方。

朱立倫批評，國民黨在戶外集結，不像民進黨的青鳥搭帳棚又有冷氣吹，冷氣還是中國製。台下群眾呼應說這是吹中國風。此外，台灣推動AI產業、拓展高科技，除台積電跟輝達，很多廠商都想來，不過核三很快就要除役了，南部的電在哪裡？電力是台灣安全問題，跟藍綠沒關係，國民黨堅持核電研役，「不是我們愛用核電，而是缺電可以用核電」。

立委柯志恩說明，民進黨宣稱國會改革法案若通過，廣場跳舞大媽會被叫進立法院問話，這有可能嗎？立委沒這麼大，最大責任是監督與制衡， 如8千億前瞻計畫，要怎樣過就怎樣過，岡山超思雞蛋及快篩等案都需要監督。