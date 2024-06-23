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核三除役 廖偉翔：台中人無法接受中火補核能缺口

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
立委廖偉翔指出，核三若除役，不能拿中火補缺口，犧牲中部人的健康。圖／取自臉書
立委廖偉翔指出，核三若除役，不能拿中火補缺口，犧牲中部人的健康。圖／取自臉書

曾表態挺核能的和碩董事長童子賢，獲賴清德總統延攬出任「國家氣候變遷對策委員會」副召集人，但政府打算讓麥寮的燃煤電廠續命，補核三除役的電力缺口，立委廖偉翔指出，中央能源政策如多頭馬車，但加大火力發電，犧牲中部人的健康，台中人無法接受！

廖偉翔指出，從最近行政院長卓榮泰在立法院的答詢、經濟部長郭智輝的失言、氣候變遷委員會副召集人童子賢「不該讓大眾誤以為綠能很簡單就能達到，實際上可能要損及許多海洋生態、農田土地，才能滿足綠能發電達標的需求」，就是一人一把號各吹各的調！

廖偉翔說，面對能源政策，賴清德跟內閣表現像是無頭蒼蠅、多頭馬車，讓人民不知何去何從！

童子賢強調「綠能非簡單可達成」 ，並說政府不該誤導大眾！廖偉翔說，這就是因為賴清德沒有明確的政策方向，所以到底要帶國家往哪裡去，沒有人知道。

中部人擔心，在供電不穩定的狀態下，無論麥寮電廠或中火都會火力全開，所造成空氣汙染的苦果由中部人承擔！讓中部人用肺發電，加大火力發電補足核電缺口，廖偉翔說，身為中部的立委不能接受，台中人也無法接受這樣的事情！

廖偉翔 賴清德

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