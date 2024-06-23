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友邦聖克里斯多福總理訪台 總統府：總統明軍禮歡迎

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
我國加勒比海地區友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）於22日率團抵台，為期5日的國是訪問行程，總統府發言人李問表示，賴總統將在明日上午，以隆重軍禮歡迎訪團，並就兩國共同關切之議題，進行會晤深入交換意見。圖／總統府提供
我國加勒比海地區友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）於22日率團抵台，為期5日的國是訪問行程，總統府發言人李問表示，賴總統將在明日上午，以隆重軍禮歡迎訪團，並就兩國共同關切之議題，進行會晤深入交換意見。圖／總統府提供

我國加勒比海地區友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）於22日率團抵台，為期5日的國是訪問行程，總統府發言人李問今表示，賴總統將在明日上午，以隆重軍禮歡迎訪團，並就兩國共同關切之議題，進行會晤深入交換意見。同日午間，總統也將於總統府設國宴款待訪問團。

李問說明，此行為德魯總理於就任後第二度訪台，訪團成員另包括，總理夫人普琳絲（Diani Prince-Drew）、外交部長道格拉斯（Denzil Douglas）、尼島行政首長布蘭特利議員（Mark Brantley）、內閣秘書長納塔（Marcus Natta）、總理辦公室次長賀瑟爾（Naeemah Hazelle）、醫療保健特使羅沃斯（Frank Laws）、國家新聞處主任馬脩柏（Bernice Matthew）等多位重要內閣閣員及地方首長。

李問表示，聖克里斯多福及尼維斯聯邦是我國在加勒比海區域的重要友邦，感謝德魯上任後更多次在聯合國大會等重要國際場合，積極發言支持台灣參與國際組織；兩國合作深厚且邦誼堅實。

他表示，我國與聖克里斯多福及尼維斯聯邦建交41年來，長期在教育、醫療公衛、農業、青年暨婦女賦權及氣候韌性等領域有密切的合作交流。期盼透過此次德魯總理率團來訪，深化兩國雙邊合作關係，促進兩國邦誼歷久彌堅，共同為全球和平穩定及永續發展貢獻心力。

內閣 李問 總統府發言人

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影／聖克里斯多福總理訪台 強調以堅定支持台灣為傲

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