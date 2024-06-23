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聖克里斯多福及尼維斯總理訪台 賴總統24日軍禮歡迎

中央社／ 台北23日電
加勒比海地區友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯率團訪台，總統府發言人李問今天表示，總統賴清德將在明天上午以軍禮歡迎訪團，並就兩國共同關切議題，進行會晤深入交換意見。同日午間，賴總統也將於總統府設國宴款待訪問團。 圖／聯合報系資料照片
加勒比海地區友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯率團訪台，總統府發言人李問今天表示，總統賴清德將在明天上午以軍禮歡迎訪團，並就兩國共同關切議題，進行會晤深入交換意見。同日午間，賴總統也將於總統府設國宴款待訪問團。 圖／聯合報系資料照片

加勒比海地區友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯率團訪台，總統府發言人李問今天表示，總統賴清德將在明天上午以軍禮歡迎訪團，並就兩國共同關切議題，進行會晤深入交換意見。同日午間，賴總統也將於總統府設國宴款待訪問團。

總統府發布新聞稿指出，加勒比海地區友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）伉儷率團於22日抵達台灣，展開至6月26日，為期5天的國是訪問行程。

總統府發言人李問今天表示，賴總統代表台灣政府及人民，誠摯歡迎德魯伉儷率團訪問台灣。賴總統將在明天上午，以隆重軍禮歡迎訪團，並就兩國共同關切議題，進行會晤深入交換意見；中午，總統也將於總統府設國宴款待訪問團。

李問指出，此行是德魯於就任後第二度訪台，訪團成員另包括，總理夫人普琳絲（Diani Prince-Drew）與多名重要內閣閣員及地方首長。

李問表示，聖克里斯多福及尼維斯聯邦是加勒比海區域的重要友邦，感謝德魯上任後多次在聯合國大會等重要國際場合，發言支持台灣參與國際組織；兩國合作深厚且邦誼堅實。

李問指出，台灣與聖克里斯多福及尼維斯聯邦建交41年來，長期在教育、醫療公衛、農業、青年暨婦女賦權及氣候韌性等領域有密切的合作交流。期盼透過這次德魯率團來訪，深化兩國雙邊合作關係，促進兩國邦誼歷久彌堅，共同為全球和平穩定及永續發展貢獻心力。

加勒比海地區 李問 總統府發言人

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