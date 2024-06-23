聖克里斯多福及尼維斯總理訪台 賴總統24日軍禮歡迎

疫後國內大型演唱會不斷，文化部耗資2300萬元成立黃牛辦公室，由於質疑得標的「長慧律師事務所」所長袁秀慧是謝長廷愛徒，日前遭疑圖利親綠法律事務所，文化部還為此反駁「打擊黃牛不分顏色」。而進一步追查，黃牛辦公室雖以法律諮詢為主，主要執行者卻是曾任民進黨政策會副執行長的蘇孔志，現為循證民調公司總監。 對此，文化部表示，112年招標案共2家廠商投標，經評選後由長慧法律事務所得標，得標廠商依投標需求所提出的服務建議書，即有清楚載明其及協力廠商依各自於法律及民調客服專業的工作項目，符合採購法規定，並非承接後再下包民調公司。此外，蘇孔志為民調公司研究總監，與政治職務無關，長慧法律事務所亦說明，去年6月邀請循證民調公司為協力廠商時，蘇孔志已卸任政黨職務。文化部也證實，下期外包案已非由長慧承包。...

2024-06-23 13:42