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林右昌批依國台辦新規邏輯 侯友宜、柯文哲是頭號戰犯

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
民進黨秘書長林右昌（右）今天到基隆參加「反濫權 護民主」活動時，批評中國國台辦邏輯錯誤。記者邱瑞杰／攝影
民進黨秘書長林右昌（右）今天到基隆參加「反濫權 護民主」活動時，批評中國國台辦邏輯錯誤。記者邱瑞杰／攝影

中國大陸國台辦宣布針對法理台獨及謀獨，宣布22條定罪量刑新規定。民進黨秘書長林右昌今天表示，依照國台辦邏輯，2300萬台灣人選中華民國總統，統統都是台獨，參與總統大選的侯友宜、柯文哲應該要算頭號戰犯才對。國台辦邏輯錯誤，而且非常不尊重台灣、中華民國的主權。

國台辦21日宣布，大陸最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部和司法部等單位聯合發布《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，並同日施行，一共有22條定罪量刑的新規定。

林右昌今天到基隆，參加市議員張顥瀚主辦的「反濫權 護民主」活動時，媒體詢問林，民進黨中央有沒有討論因應中國的作法。

林右昌表示，如果依照國台辦的邏輯，2300萬台灣人選中華民國的總統，所有人通通都是台獨，更不用講參與大選的侯友宜還有柯文哲，在這個邏輯下應該要算中國大陸的頭號戰犯才對，因為那是在分裂中國的國土，在邏輯上是非常荒謬的事情。

林右昌說，如果照國台灣這樣的邏輯，國民黨立法院黨團總召傅崐萁率領國民黨10幾個立委去中國，通通應該要抓起來，更不用講立委翁曉玲在立法院質詢，提到說要反攻大陸，如果這樣的話，就是武裝顛覆政府的叛亂分子，是不是應該要抓起來？如果照這個邏輯的話，以後翁曉玲去到中國，會不會變成通緝犯？

林右昌也說，中國的作法也讓所有台灣人都知道，不分藍綠黨派守護台灣主權，守護中華民國主權，是所有台灣人民大家共同的責任。不分你是民進黨，他是國民黨，或者是民眾黨，大家的利害關係都是一致的。中國邏輯非常錯誤，而且非常不尊重台灣、中華民國的主權、生活、社會價值跟主體性。

民進黨秘書長林右昌（右）今天到基隆參加「反濫權 護民主」活動時，批評中國國台辦邏輯錯誤。記者邱瑞杰／攝影
民進黨秘書長林右昌（右）今天到基隆參加「反濫權 護民主」活動時，批評中國國台辦邏輯錯誤。記者邱瑞杰／攝影

國台辦 林右昌

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