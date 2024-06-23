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柯文哲：國會擁聽證及調查權 民進黨要擔心

中央社／ 台南23日電
立法院否決國會職權修法覆議案，民進黨團擬聲請釋憲，民眾黨主席柯文哲表示，國會改革案多是民進黨曾提過主張，變的是民進黨，一旦國會擁有聽證及調查權，民進黨就要擔心了。 聯合報系資料照
立法院否決國會職權修法覆議案，民進黨團擬聲請釋憲，民眾黨主席柯文哲表示，國會改革案多是民進黨曾提過主張，變的是民進黨，一旦國會擁有聽證及調查權，民進黨就要擔心了。 聯合報系資料照

立法院否決國會職權修法覆議案，民進黨團擬聲請釋憲，民眾黨主席柯文哲表示，國會改革案多是民進黨曾提過主張，變的是民進黨，一旦國會擁有聽證及調查權，民進黨就要擔心了。

柯文哲今天走訪台南地方產業及廟宇，上午參訪六甲蘭都觀光工廠並接受媒體聯訪，被問到有關立法院否決國會職權修法覆議案，民進黨團將聲請釋憲，對於國民黨主席朱立倫批評民進黨是擔心過去種種弊案被揭露一事有何看法。

柯文哲表示，現在所講的國會改革案，特別是聽證及調查權，多是民進黨當年的主張，民進黨以前主張國會改革，現在反而不要，背棄台灣人民的是民進黨，立法院一旦有聽證及調查權，以後官員如果想不交資料、封存就困難了，民進黨一定會擔心。

媒體並詢問柯文哲，對於中國公布「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，「分裂國家」最高可判死刑一事有何看法。

柯文哲表示，共產黨常會宣布類似政策，以為這樣講台灣人就會怕、或是會往中國靠過去，但其實這些動作只會讓台灣人離得更遠，更往美國靠近。

柯文哲今天在台南安排多場地方參訪行程，上午前往六甲區蘭都觀光工廠，下午再走訪麻豆護濟宮、佳里區國王家族觀光工廠、佳里金唐殿、佳里南勢角九龍殿等地。

台灣人 柯文哲 民進黨

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