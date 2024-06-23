漢光演習改採實戰化操演 王定宇肯定顧立雄改革方向

今年七月將登場的「漢光40」將有突破性變革，不只兵推沒有劇本，也取消大型表演性火炮實射科目展示。民進黨立委王定宇表示樂見，他說，此次漢光演習最大變革就是貼近真實狀況，未來將觀察後續操演效果，作為下次更進步的調整，他會全力支持。

王定宇指出，此次漢光演習，無論是在科目操演、防衛情形，都盡量以實戰需求為主，形式上，將官兵疲憊、表演性質降到最低，他很樂見這樣子的改變，讓國軍更接近實戰化訓練，學習到類似美國、北約的實戰化經驗，雖然有些科目是第一次操作，國軍仍要摸索，但國軍變革和國家安全非常重要。

王定宇說，看得出來，新任國防部長顧立雄要走的方向，就是減輕國軍不必要負擔、形式化的業務，並強化實戰訓練跟實戰技能，他願意給予支持，讓國軍的努力和辛苦用在對實戰有幫助的訓練，讓過去形式主義、書面業務或沒必要的降到最低。

他認為，顧立雄一個月以來提出的相關變革，目前觀察下來，基層軍心一片喝采，他也會繼續觀察漢光演習實戰化操演的後續效果，作為下次更進步的調整，希望國軍加油，因為國軍是國家安全發展的根本，國軍強國家才會強。