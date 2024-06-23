快訊

內褲男百貨公司外揮舞武士刀 小黃司機拒載竟遭刺傷 警抓人送辦

練球近10年！國三生入選青奧國手 半夜苦練獲頒市長獎

珍珠、芋園、湯圓不是最肥 一圖看懂豆花配料及湯品怎麼選熱量才不高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

漢光演習改採實戰化操演 王定宇肯定顧立雄改革方向

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
國防部長顧立雄日前證實，漢光演習將取消「紅軍」，要以「真實想定」進行驗證。圖為國軍漢光39號實兵操演，在八里參演的「紅軍」。圖／聯合報系資料照片
國防部長顧立雄日前證實，漢光演習將取消「紅軍」，要以「真實想定」進行驗證。圖為國軍漢光39號實兵操演，在八里參演的「紅軍」。圖／聯合報系資料照片

今年七月將登場的「漢光40」將有突破性變革，不只兵推沒有劇本，也取消大型表演性火炮實射科目展示。民進黨立委王定宇表示樂見，他說，此次漢光演習最大變革就是貼近真實狀況，未來將觀察後續操演效果，作為下次更進步的調整，他會全力支持。

王定宇指出，此次漢光演習，無論是在科目操演、防衛情形，都盡量以實戰需求為主，形式上，將官兵疲憊、表演性質降到最低，他很樂見這樣子的改變，讓國軍更接近實戰化訓練，學習到類似美國、北約的實戰化經驗，雖然有些科目是第一次操作，國軍仍要摸索，但國軍變革和國家安全非常重要。

王定宇說，看得出來，新任國防部長顧立雄要走的方向，就是減輕國軍不必要負擔、形式化的業務，並強化實戰訓練跟實戰技能，他願意給予支持，讓國軍的努力和辛苦用在對實戰有幫助的訓練，讓過去形式主義、書面業務或沒必要的降到最低。

他認為，顧立雄一個月以來提出的相關變革，目前觀察下來，基層軍心一片喝采，他也會繼續觀察漢光演習實戰化操演的後續效果，作為下次更進步的調整，希望國軍加油，因為國軍是國家安全發展的根本，國軍強國家才會強。

國軍 漢光演習 王定宇

延伸閱讀

反制青鳥罷免活動 吳思瑤、黃捷、王定宇成藍鷹目標

葉元之、王定宇狹路相逢 為動用警察權相互飆罵

葉元之、王定宇國會狹路相逢 為動用警察權當面對罵

網傳假問卷索官兵個資 顧立雄：無法排除境外勢力操作

相關新聞

美國務院副助卿低調訪台 與台討論反擊聯大2758決議文

台美代表日前在台北舉行「國際組織議題工作階層會議」，針對美方協助台灣參與聯合國體系及其他國際組織進行討論。知情人士證實有...

即時短評／禁伐補償預算倍增 若窒礙難行無關財政紀律

立法院會日前投票表決不通過行政院對「國會改革五法」提起的覆議案，是否會再對被民進黨立法院黨團總召柯建銘同樣冠上「違憲」標...

高金素梅：「禁伐補償」政院不提覆議　以「3+3方案」因應

立法院6月4日通過「再生醫療雙法」、「原住民保留地禁伐補償條例」等4個法案，藍營質疑，總統府遲未公告禁伐條例修正案，是在...

國會改革釋憲大戰／綠酸配合中國 朱立倫批民進黨墮落、害怕弊案被揭露

國會改革法案覆議未通過，民進黨將提出釋憲，民進黨秘書長林右昌昨批藍白賣力配合中國演出。國民黨主席朱立倫今回應，民進黨墮落...

藍想找白修選罷法 黃國昌：非優先法案清單

立法院國民黨團擬在下會期尋求民眾黨合作，處理選罷法修正草案，不過立院民眾黨團總召黃國昌今天表示，當初藍白黨團三長會面所承...

友邦聖克里斯多福總理訪台 總統府：總統明軍禮歡迎

我國加勒比海地區友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）於22日率團抵台，為期5日的國是訪問行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。